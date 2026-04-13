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台灣寶可夢中心4月18日新品33款！店員制服皮卡丘超可愛

■4月18日台灣寶可夢中心商品詳細

▲超可愛店員制服皮卡丘玩偶、皮卡丘環保袋將在週末上架。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲PIKA PIKA MART系列商品推出多款特色收納包。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲PIKA PIKA MART系列商品推出實用性質的日用品，購物籃、圍裙、牙刷組、洗衣精瓶等。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲PIKA PIKA MART系列手巾、橡膠磁鐵、收納盒。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲PIKA PIKA MART系列鑰匙圈、文具商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心4月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）週末又有新品上架了！官方今（13）日宣布將在4月18日（六）上架「PIKA PIKA MARTt」系列商品，「如果寶可夢的世界有超市的話」為主題，打造出超可愛的店員制服皮卡丘等新商品，同時也有不用排隊的線上購買方式！台灣寶可夢中心表示，將在2026年4月18日上架「PIKA PIKA MART」系列，包含PIKA PIKA超市的購物籃，以及穿上店員服裝的皮卡丘毛絨玩具等，還有彷彿正在購物中的皮卡丘的毛絨玩具環保袋也將同步登場。這系列的商品主要以日用品為靈感、彷彿會在PIKA PIKA超市貨架上出現的魅力商品。每一款商品背面都有呈現商品成分標示的細節也是一大亮點，寶可夢們就像各品牌的吉祥物般被可愛呈現。店員制服皮卡丘絨毛玩偶價格為610元，展現可愛笑容還有小小名牌，展現親和力；皮卡丘環保袋更是實用性滿分的粉絲必搶品項！如果是假日沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，PIKA PIKA MARTt系列商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於4月17日（五）16時00分提前線上販售。毛絨玩具 PIKA PIKA MART (皮卡丘) $610環保袋 PIKA PIKA MART (皮卡丘) $840收納包 PIKA PIKA MART (洛托姆 清洗洛托姆) $490收納包 PIKA PIKA MART (霜奶仙) $490收納包 PIKA PIKA MART (奧利瓦) $490收納包 PIKA PIKA MART (狗仔包&三蜜蜂) $300收納包 PIKA PIKA MART (豪力) $300迷你收納包 PIKA PIKA MART (單卵細胞球) $490迷你收納包 PIKA PIKA MART (向尾喵) $260迷你收納包 PIKA PIKA MART (迷你冰) $490圍裙 PIKA PIKA MART $690牙刷收納包組 PIKA PIKA MART (磨牙彩皮魚＆好壞星) $540洗衣精瓶 PIKA PIKA MART (瑪力露&瑪力露麗) $270購物籃 PIKA PIKA MART $440【可任選】手巾 PIKA PIKA MART (豪力/洛托姆 清洗洛托姆/霜奶仙) 共3款 $190橡膠磁鐵 PIKA PIKA MART $200收納盒 PIKA PIKA MART (可達鴨) $220B6雙環筆記本 PIKA PIKA MART (狗仔包&三蜜蜂/霜奶仙) 共2款 $2102連鑰匙圈收藏系列 PIKA PIKA MART (共8款 隨機) $170組合貼紙 PIKA PIKA MART $160便條紙組 PIKA PIKA MART $210雙頭螢光筆組 PIKA PIKA MART $320A4文件夾3入組 PIKA PIKA MART $200上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。