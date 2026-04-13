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▲《2026 EXID CONCERT EXID：EXtra ID in TAIPEI》座位圖。（圖／網銀國際影視提供）

▲《2026 EXID CONCERT EXID：EXtra ID in TAIPEI》福利圖。（圖／網銀國際影視提供）

韓國女團EXID完整體來台開唱！EXID今（13日）正式宣布將於5月24日於TICC台北國際會議中心舉辦《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，睽違多年再次來台與粉絲相見，讓許多粉絲已經等不及馬上要搶票，本次演唱會共分為5種票價：5800元、4800元、3800元、2800元、愛心席2900元，凡購票者還有機會獲得海報、小卡、Hi Bye、簽名海報、簽名拍立得，門票將於4月18日早上11點在Ibon售票系統準時開賣，有興趣的粉絲千萬不要錯過！EXID本次完整體演唱會《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，將於5月24日在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦，本次演唱會共分為5800元、4800元、3800元、2800元、愛心席2900元，共五個票價；不僅如此，只要在5月7日前購票「且無退票者」，就可參加登記福利資格，有機會獲得海報、小卡、Hi Bye、簽名海報、簽名拍立得等限量周邊。門票將於4月18日早上11點在Ibon售票系統準時開賣，想到現場看女神的粉絲千萬別錯過！EXID自出道以來憑藉著〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉、〈HOT PINK〉、〈DDD〉等多首代表作風靡亞洲，是許多粉絲心中無可取代的韓國女團。終於全員合體重返台北開唱，隊長率智開心地說：「從幾年前開始，就一直很想去台灣見我們LEGGO，終於等到這一天到來，真的非常開心又很期待！」成員ELLY則表示：「每次看到大家熱情應援與歡迎我們，心裡總是充滿感謝，雖然不能常常見面，但希望透過這次演出，能再一起創造一段美好的回憶，我愛你們！」除了想念台灣粉絲，成員們同樣想念台灣美食，率智最想吃花生捲冰淇淋、牛軋餅，ELLY回憶起過去在台灣演出後吃到、至今難忘滋味的火鍋；HANI想起透過節目到台灣各地旅遊的回憶，對九份念念不忘，興奮表示珍珠奶茶、芒果冰和其他點心都要再吃一輪慧潾與正花不約而同提到最想念牛肉麵，正花還加碼點名胡椒餅，成員個個都對台灣美食如數家珍，慧潾揭曉原因：「台灣的LEGGO們都非常熱情、也很溫暖。每次來都會熱烈地為我們應援，也會介紹很多台灣的美食給我們，留下了很多幸福又感激的回憶。」2026 年 05 月 24 日（日）18:30TICC 台北國際會議中心Ibon (https://ticket.ibon.com.tw/)2026年 04 月 18 日（六）11：00VIP區 NT$5,800／A區 NT$4,800／B區 NT$3,800／C區 NT$2,800／愛心席 NT$2,9002026年 05 月 07 日 23：59前購票且無退票者。