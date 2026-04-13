韓國女團EXID完整體來台開唱！EXID今（13日）正式宣布將於5月24日於TICC台北國際會議中心舉辦《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，睽違多年再次來台與粉絲相見，讓許多粉絲已經等不及馬上要搶票，本次演唱會共分為5種票價：5800元、4800元、3800元、2800元、愛心席2900元，凡購票者還有機會獲得海報、小卡、Hi Bye、簽名海報、簽名拍立得，門票將於4月18日早上11點在Ibon售票系統準時開賣，有興趣的粉絲千萬不要錯過！
EXID宣布5月24日TICC開唱！福利、座位圖、票價一次看
EXID本次完整體演唱會《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，將於5月24日在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦，本次演唱會共分為5800元、4800元、3800元、2800元、愛心席2900元，共五個票價；不僅如此，只要在5月7日前購票「且無退票者」，就可參加登記福利資格，有機會獲得海報、小卡、Hi Bye、簽名海報、簽名拍立得等限量周邊。門票將於4月18日早上11點在Ibon售票系統準時開賣，想到現場看女神的粉絲千萬別錯過！
EXID久違來台！想念粉絲也想念台灣美食
EXID自出道以來憑藉著〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉、〈HOT PINK〉、〈DDD〉等多首代表作風靡亞洲，是許多粉絲心中無可取代的韓國女團。終於全員合體重返台北開唱，隊長率智開心地說：「從幾年前開始，就一直很想去台灣見我們LEGGO，終於等到這一天到來，真的非常開心又很期待！」成員ELLY則表示：「每次看到大家熱情應援與歡迎我們，心裡總是充滿感謝，雖然不能常常見面，但希望透過這次演出，能再一起創造一段美好的回憶，我愛你們！」
除了想念台灣粉絲，成員們同樣想念台灣美食，率智最想吃花生捲冰淇淋、牛軋餅，ELLY回憶起過去在台灣演出後吃到、至今難忘滋味的火鍋；HANI想起透過節目到台灣各地旅遊的回憶，對九份念念不忘，興奮表示珍珠奶茶、芒果冰和其他點心都要再吃一輪
慧潾與正花不約而同提到最想念牛肉麵，正花還加碼點名胡椒餅，成員個個都對台灣美食如數家珍，慧潾揭曉原因：「台灣的LEGGO們都非常熱情、也很溫暖。每次來都會熱烈地為我們應援，也會介紹很多台灣的美食給我們，留下了很多幸福又感激的回憶。」
《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI 》
活動時間｜2026 年 05 月 24 日（日）18:30
演出地點｜TICC 台北國際會議中心
售票系統｜Ibon (https://ticket.ibon.com.tw/)
售票時間｜2026年 04 月 18 日（六）11：00
票價｜VIP區 NT$5,800／A區 NT$4,800／B區 NT$3,800／C區 NT$2,800／愛心席 NT$2,900
福利登記資格｜2026年 05 月 07 日 23：59前購票且無退票者。
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EXID本次完整體演唱會《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，將於5月24日在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦，本次演唱會共分為5800元、4800元、3800元、2800元、愛心席2900元，共五個票價；不僅如此，只要在5月7日前購票「且無退票者」，就可參加登記福利資格，有機會獲得海報、小卡、Hi Bye、簽名海報、簽名拍立得等限量周邊。門票將於4月18日早上11點在Ibon售票系統準時開賣，想到現場看女神的粉絲千萬別錯過！
EXID自出道以來憑藉著〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉、〈HOT PINK〉、〈DDD〉等多首代表作風靡亞洲，是許多粉絲心中無可取代的韓國女團。終於全員合體重返台北開唱，隊長率智開心地說：「從幾年前開始，就一直很想去台灣見我們LEGGO，終於等到這一天到來，真的非常開心又很期待！」成員ELLY則表示：「每次看到大家熱情應援與歡迎我們，心裡總是充滿感謝，雖然不能常常見面，但希望透過這次演出，能再一起創造一段美好的回憶，我愛你們！」
除了想念台灣粉絲，成員們同樣想念台灣美食，率智最想吃花生捲冰淇淋、牛軋餅，ELLY回憶起過去在台灣演出後吃到、至今難忘滋味的火鍋；HANI想起透過節目到台灣各地旅遊的回憶，對九份念念不忘，興奮表示珍珠奶茶、芒果冰和其他點心都要再吃一輪
慧潾與正花不約而同提到最想念牛肉麵，正花還加碼點名胡椒餅，成員個個都對台灣美食如數家珍，慧潾揭曉原因：「台灣的LEGGO們都非常熱情、也很溫暖。每次來都會熱烈地為我們應援，也會介紹很多台灣的美食給我們，留下了很多幸福又感激的回憶。」
《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI 》
活動時間｜2026 年 05 月 24 日（日）18:30
演出地點｜TICC 台北國際會議中心
售票系統｜Ibon (https://ticket.ibon.com.tw/)
售票時間｜2026年 04 月 18 日（六）11：00
票價｜VIP區 NT$5,800／A區 NT$4,800／B區 NT$3,800／C區 NT$2,800／愛心席 NT$2,900
福利登記資格｜2026年 05 月 07 日 23：59前購票且無退票者。