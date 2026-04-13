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藝術家柯宛禎於捷運江子翠站的藝文廊展出多幅作品。（圖／記者吳翊緁攝）

▲藝術家柯宛禎投入教學，並與衛福部體系合作，走進衛生福利部轄下的長照單位，帶領護理人員、社工進行藝術創作。（圖／翻攝自星之光藝術空間臉書)

在台北捷運江子翠站展出的《心中的花園》，不只是關於個人內在的探索，也延伸出一條更具社會意義的路徑，當藝術不再只屬於創作者，而是走進需要被支持的人群之中。參與展出的藝術家柯宛禎，正是將這份經驗帶入長照體系的實踐者之一。在接觸藝術對話、完成自身轉變之後，柯宛禎開始投入教學，並與衛福部體系合作，走進衛生福利部轄下的長照單位，於衛福部彰化老人養護中心開設課程，帶領護理人員、社工，以及長者進行藝術創作。護理人員與社工除了面對繁重工作，也長期承受情緒勞動與心理負荷。「他們的壓力其實非常大，不只是工作，很多人還同時要面對家庭壓力。」柯宛禎觀察。藝術對話，正成為一種不需言語的釋放方式。「有些人其實講不出來，但透過畫畫，他們可以把那些情緒慢慢放出來。」她說。課程中，沒有技術門檻，也不強調畫得像與不像，而是透過顏色、筆觸與直覺，引導參與者回到自身感受，其實，「重點不是作品，而是過程。」在課程推動過程中，柯宛禎最深刻的感受，是「照顧者」本身的需求，往往被忽略。「很多人都在照顧別人，但很少有人問他們：你還好嗎？」她說。透過藝術對話，這些長期壓抑的情緒有了出口，也讓參與者重新意識到自身狀態。「他們會開始發現，原來我也需要被照顧」，「當他們狀態變好之後，也會把這樣的方式帶回去，影響到長者，甚至身邊的人。」於是，藝術從個人的療癒，擴展成一種關係的流動。《心中的花園》策展團隊「星之光藝術空間」也分享，在與長輩互動的過程中，許多人一開始會抗拒，「會說我不會畫、我畫不好。」但在引導之下，慢慢放下評價後，反而能更自在地表達。當創作回到「沒有標準答案」的狀態時，反而讓人重新找回純粹的感受。「有些長輩畫到後來會很開心，那種開心是很直接的。」《心中的花園》展覽呈現的是一段段個人的內在歷程，但對柯宛禎而言，更重要的是這些經驗如何被帶回生活之中。在長照現場 顏色讓人重新安靜下來藝術對話的影響，不只發生在個人內在，也延伸進更高壓與被忽略的場域「長照現場」。在一次帶領養護中心課程的經驗中，老師們觀察到一個極為細膩的轉變。課程並不複雜，而是從最基本的「呼吸」開始，請長輩閉上眼睛，慢慢吸氣、吐氣，讓身體先安定下來。短短十分鐘到十五分鐘的靜心之後，參與者便會自然地走向顏料。「他們會像在市場挑菜一樣，自己選顏色」，老師形容。不需要技巧，也沒有標準答案，有些長輩手部不靈活，就用點的、敲的，像啄木鳥一樣一點一點落下顏色；有人一開始緊張，就先觸摸畫布、摸水，慢慢熟悉那個感覺，原本僵硬的手，在過程中逐漸放鬆，甚至開始自然地移動。「你會看到，他從『我做不到』，到開始投入，整個人變得很專注。」而真正的改變，往往發生在完成畫作之後。有長輩會輕聲說，「我畫好了。」語氣平靜，卻帶著一種難以掩飾的滿足，那是一種久違的、單純的喜悅。一次在彰化養護中心的經驗，讓團隊至今印象深刻。一位長期被判定為情緒躁動的長輩，平時狀態不穩，經常焦躁不安，甚至讓照護人員難以應對。但在那次創作中，她意外地安靜下來，專注地完成了畫作。隔天院方回饋，那樣的穩定狀態，幾乎從未出現過。「她畫完之後，是很安靜、很滿足的狀態。」團隊的老師回憶，那種從躁動到安定的轉變，非常明顯。更令人動容的是，她完成作品後臉上的笑容——那是一種不需要言語的放鬆與被安放。長期在現場照護的護理人員也觀察，只要聽到要畫畫，長輩們幾乎都會主動參與；相較之下，其他活動卻未必有同樣的吸引力。原因或許很簡單，「因為那是一個可以碰到自己內心的過程。」在這樣的片刻裡，畫不再只是畫，而是一種讓人重新靠近自己的方式。當外在的照顧無法完全觸及內心時，人們仍然可以透過顏色與觸感，慢慢回到自己。