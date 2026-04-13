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昨天（12日）社群平台Threads有女子指控，一名身高約180公分、年約25歲的陌生男子，當天下午在捷運站出口附近涉嫌仰拍其褲底。女子當場發現異狀後立即喝斥並拍下對方身影，隨後於傍晚6時許前往派出所完成報案。目前警方已根據監視器畫面鎖定嫌疑人，正全力追緝中。此外，受害女子更發出48小時最後通牒，要求嫌犯主動道歉，否則將追究到底。被害女子在社群平台Threads發文怒稱「誰家兒子又在外面欺負別人女兒啊？」，因為就在12日下午4點43分，捷運中山站1號出口外，一名「身高約180cm上下、長睫毛、年約25歲的陌生男子」，被被害女子發現他仰拍偷拍自己褲底，女子當下察覺異狀立刻拍下男子身影，喝斥對方，男子被抓包後「愣兩秒」，讓女子痛斥「心虛已經足夠證明你的行為」。被害女子表示，目前已完成報案手續，並對嫌犯喊話，強調警方已正式立案並開始調閱周邊畫面，直言中山站附近「全部都是監視器」，被害女子透露，目前掌握的資訊相當充足，包括嫌犯的動向與特徵，警告他「我目前掌握的資訊比你想像的更多」。她指出，現在報案單已在手中，若嫌犯在48小時內未主動聯繫道歉，她將不會撤銷告訴，並會親自帶著警察與相關證據，前往對方的學校與工作地點「讓大家知道你的真面目」。針對嫌犯逃跑後可能會刪除照片的行為，女子提醒，現在警方的數位鑑識技術極為發達，只要扣押手機，即便格式化都能從底層硬碟復原數據，刪除照片只會多加一條「湮滅證據」的罪名。她最後對嫌犯發出最後通牒：「留案底，還是主動負責，你自己選」。警方表示，被害女子傍晚6時許向轄區大同分局建成派出所報案，隨即展開調查，而嫌犯在巷弄間竄逃的慌亂過程，期間甚至不慎掉落隨身物品，警方正根據現有線索積極追緝其下落，全案將依法偵辦。