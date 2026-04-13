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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。週刊今日報導，白營知情人士透露，柯文哲、民眾黨主席黃國昌及部分高層日前私下找李貞秀密談去留問題時，李說自己有5個孩子要養，若沒立委工作生活費怎麼辦？對此，李貞秀表示，內容顯屬臆測捏造，完全與事實不符。《鏡週刊》報導，白營知情人士透露，柯文哲、黃國昌及部分高層日前私下找李貞秀密談去留問題時，沒想到，李貞秀卻哭哭啼啼，說自己有5個孩子要養，若沒立委工作生活費怎麼辦？暗示若要她走就要展現「誠意」，令黨內咋舌。白營人士也說，柯文哲雖私下多次跟幕僚直言要李貞秀走人，但每次當面遇到她「又心軟了」，本月9日公開受訪甚至冒出一句「人情、世故、義理」，讓黨內要角傻眼，不少白營黨公職已私下議論紛紛，疑惑「到底有什麼難言之隱無法叫她退？」針對《鏡週刊》今日報導內容，李貞秀辦公室回應表示，該報導內容已對當事人名譽造成重大傷害，報導中所指稱之養育費用等一系列造謠相關說法，內容顯屬臆測捏造，完全與事實不符。請媒體善盡第四權公正客觀報導，勿扭曲事實造成社會誤解及紛爭。