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▲Vata（如圖）與池睿恩是透過韓國教會友人相識，進而相戀。（圖／翻攝自Vata IG@vata_500）

池睿恩與Vata從朋友到戀人 同齡關係自然升溫

▲Jennie（左圖右）是近年金唱片壓軸表演嘉賓，Vata（左圖左）則隨她一同登上表演舞台。（圖／翻攝自Prizm）

男方背景曝光 Vata為知名編舞家

韓國女星池睿恩憑藉綜藝節目《Running Man》與《SNL Korea》打開知名度，憑著活潑搞笑的形象深受觀眾喜愛，未料她於今（13）日被韓媒爆出正在戀愛中，對象是今年初與Jennie一同登上臺北大巨蛋《金唱片》演出的知名舞者Vata，消息曝光後立刻引發熱議，2人隨後也迅速透過公司證實戀情，坦承從同事關係發展為戀人，消息一出讓不少粉絲驚呼「完全沒想到的組合」。憑藉《Running Man》與《SNL Korea》爆紅的池睿恩，今日傳出與知名舞者Vata相戀，2人隨後透過經紀公司任愛，2人同為1994年出生，最初透過教會友人介紹認識，在相處過程中逐漸產生好感，最終發展為戀人關係。韓媒指出池睿恩近期社群動態中早已有戀愛氛圍的蛛絲馬跡，如今戀情正式曝光也讓過去的種種線索被重新解讀。面對戀情曝光，池睿恩所屬公司低調回應，表示2人是在工作中認識後逐漸產生情感，並希望外界以祝福態度看待，巧合的是當天池睿恩正參與《Running Man》800集特輯錄製，消息傳出後節目成員也紛紛送上祝賀。男方Vata在韓國舞蹈圈具有相當知名度，是舞團WeDemBoyz的隊長，曾與多位人氣藝人合作，包括ZICO與Jennie等人，參與多首作品編舞，憑藉強烈風格與創作能力，他在業界擁有一定地位，也讓這段戀情更具話題性。值得一提的是，Vata年初曾隨Jennie來台參與《金唱片》頒獎典禮，並登上臺北大巨蛋演出，當時就吸引不少粉絲關注，如今戀情曝光後，也讓台灣粉絲對他印象更加深刻，韓娛明星的戀情也成為娛樂圈關注焦點。