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▲特斯拉執行長馬斯克旗下的社交平台X，預計4月17日推出全新通訊軟體《XChat》。（圖／美聯社／達志影像）

《XChat》 6大亮點一次看：

台灣人愛用LINE難取代？用戶反應兩極

▲LINE聊天室狂冒藍字超連結，新功能行事曆讓不少用戶感到眼花撩亂。（圖／記者周淑萍攝）

特斯拉執行長馬斯克旗下的社交平台X，，讓不少用戶相當期待，更喊話希望可以取代LINE。《XChat》將原先X社交平台的私訊功能獨立，並將整合社交、內容、甚至金融支付功能，目前已經在蘋果App Store搶先公開，將在4月17日正式上線，而Android平台釋出時間還未定。1、採點對點加密，訊息僅有發訊端與收訊端才能閱讀。2、主打完全無廣告，不追蹤對話內容，提供乾淨使用環境。3、免綁定手機號碼登入，直接使用X帳號登入，降低個資外洩風險。4、可支援編輯訊息、撤回訊息，並可設定訊息閱讀5分鐘後自動消失。5、支援46種語言、跨裝置視訊，可成立上百人群組、無限制檔案傳輸。6、可設定截圖阻擋功能，禁止對方截圖，保護敏感對話內容。在台灣市場，LINE依然是最主要大宗的通訊軟體，不過近期因推出訂閱收費制度，變相削減了免費版功能，將「收回訊息」時效限縮至1小時，且還需要付費才能「無痕收回」。加上行事曆功能上線後，聊天室對話內容只要有日期、時間，全部變成藍字底線超連結模式，也讓許多用戶覺得眼花撩亂，因此XChat強打「無廣告、高隱私」特性讓不少人期待有新的選擇。不過，LINE憑藉高度用戶黏著與完整生態系，事實上在短期內難以被取代，《XChat》能否撼動市場仍有待觀察。雖然《XChat》主打高隱私、不追蹤，不過根據App Store資料顯示，《XChat》還是會蒐集位置、聯絡人、搜尋紀錄等相關資訊，與宣傳的核心功能存在落差，是否好用還是得等正式上線後的實際使用體驗與用戶回饋。