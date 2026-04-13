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「台日棒球國際交流賽」2月25日至28日在台北大巨蛋登場，總統賴清德2月27日晚間親臨球場觀戰第三場賽事，卻爆出有負責總統行程前端安全檢查的維安勤務人員，涉嫌在球員休息室偷竊啦啦隊員「峮峮」等人6顆簽名球，被依竊盜罪移送台北地檢署。國安局今（13）日證實，還有2名維安人員知情不報，已記2大過，列入汰除對象。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢關切2月有維安特勤人員在台北大巨蛋場地安檢時，偷竊啦啦隊6顆簽名球一案後續。蔡明彥答詢說明，江姓維安勤務人員在第一時間已移送法辦，因該勤員是由國防部憲指部支援國安局特勤中心，負責做總統行程之前的現場勘查工作，國安局已在第一時間解除其支援職務，憲指部也立即召開人評會，記兩大過、列優先汰除名單。蔡明彥表示，在執行公務期間佔有民間財物，當然為法律上不容許；他進一步指出，經國安局擴大調查後，發現還有2位所屬國安局特勤人員也可能知情未報，在啟動法律研究後，認為這也涉及共犯，一樣將2人記兩大過，列為優先汰除名單，並移送法辦。