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台北地院日前公布京華城等4大案完整判決書，柯文哲透過木可公司操作政治獻金資金流，相關款項最終轉入個人帳戶，並有一筆244萬元匯入其子帳戶；然而，柯妻陳佩琪卻聲稱，該筆款項是由她依既有帳戶設定轉帳給孩子，並非不法所得。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，陳佩琪又發文給阿北補刀，親口證實自己匯款244萬給阿堯，直接把自己變共犯，又順手戳破阿北「京華城容積率都不知道」的謊話。張育萌指出，陳佩琪在最新發文中提到，柯文哲是在2023年5月才得知京華城容積率為840%，但這與柯文哲過去對外說法並不一致。柯文哲曾於2024年9月接受檢方調查後表示，自己是在2024年3、4月媒體報導後才首次知情。兩人對於時間點的說法相差近一年，讓他狠諷：「請問阿北和佩琪醫師，到底哪個版本說詞才是真的？」除了知情時間的差異外，資金流向問題引發關注，陳佩琪在文中表示，自己於2024年初「照往例」將244萬元轉帳給兒子，並強調此舉屬於日常資金運作，還勸民進黨做人留一線，下地獄才不用割地獄下油鍋。然而，張育萌認為，此番說法等同於親自證實相關金流，可能對案件不利，更調侃說：「如果我是柯文哲，我真的會跪求陳佩琪不要再發文。」張育萌進一步分析資金流動過程，指出柯文哲競選總部先將政治獻金，以「肖像授權金」名義將1千500萬匯入木可公司，之後再由該公司轉出450萬元至柯文哲個人帳戶，接著再將其中244萬元流向兒子阿堯的帳戶。他質疑，整體流程涉及多層轉帳，合理性有待釐清。此外，張育萌也指出，判決書內容顯示木可公司雖由李文娟擔任董事長，但實際運作與柯文哲競選團隊高度重疊，叫李文宗來當競總財務長，又找李文娟擔任支出帳務審核人員，最扯的是，柯文哲宣布選總統當天，就叫李文宗讓「木可公司」跟「競總」簽「授權委託作業管理合約書」，形成一套完美的煉金術。「老實說，陳佩琪這樣每日一發文，我看了都替柯文哲捏一把冷汗。」張育萌直指，因為起訴書和判決書上都沒寫，現在陳佩琪等於親口證稱，那筆從柯文哲戶頭匯給阿堯的244萬，是她親手匯款，不是柯文哲。他更直呼：「這就真的可怕了！」張育萌提出2種可能情境，其一為陳佩琪對資金來源並不知情，僅依帳戶機制轉帳，這套說法跟阿北的抗辯一樣，就標準的「車手抗辯」；其二則為陳佩琪通通知情，還親手把錢轉進阿堯戶頭，那她就是跟柯文哲共同侵占政治獻金的共犯，「阿北和陳佩琪的終極二選一，下好離手」。