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網購買家預期心理作祟！九把刀誤信假清關通知

▲知名作家九把刀近日分享自己遭遇網路釣魚詐騙的慘痛經歷，收到了假冒DHL的包裹清關通知信，信用卡險遭盜刷2萬多元。（圖／九把刀臉書）

陷阱藏在幣值裡！常見驗證1.99美元變521約旦幣

▲九把刀重新查看簡訊後才發現自己漏看了關鍵資訊。（圖／九把刀臉書）

緊急止付保住荷包！停卡重綁定成慘痛代價

防詐小錦囊：網路交易3大原則

▲任何網路交易都要注意寄件者網域、幣值金額以及不要掃描未知 QR Code。（圖／Gemini生成）

網路詐騙真的越來越刁鑽！知名作家九把刀近日分享自己遭遇網路釣魚詐騙的慘痛經歷。他因近期有海外網購，誤信假冒DHL的包裹清關通知信，輸入信用卡與簡訊驗證碼後，直接遭盜刷超過新台幣2萬元，只能急忙停止支付。他分享自身經歷呼籲民眾，以免落入詐騙陷阱。九把刀在貼文中指出，詐騙集團寄來一封號稱來自 DHL 的國際包裹通知信，內容聲稱有一件國際包裹正在通關，需要支付小額關稅，並附上一個 QR Code 連結。由於九把刀近期確實從國外訂購了乳清蛋白與肌酸，加上過去購買美國公仔時也有過清關付款的經驗，在「預期心理」的影響下，他並未產生過多懷疑。儘管對於需額外付費感到有些納悶，但看到網頁顯示只需支付 1.99 美元（約合新台幣 65 元），便不疑有他地，並迅速填寫了手機收到的雙重驗證碼（OTP）。沒想到輸入驗證碼幾秒鐘後，九把刀的手機立刻跳出消費了「兩萬多台幣」的刷卡通知，他才驚覺自己已經中計。九把刀隨即致電發卡銀行要求止付。在與銀行客服核對資料的過程中，手機甚至還不斷跳出新的驗證訊息，企圖繼續盜刷。幸運的是，銀行行員告知第一筆兩萬多台幣的交易其實並未授權成功，並提醒他回頭檢視最初的那封驗證碼簡訊。九把刀重新查看簡訊後才發現自己漏看了關鍵資訊：，折合新台幣超過兩萬元。他坦言當時只顧著將網頁識別碼與交易驗證碼照抄回傳，完全忽略了幣值與金額的差異。九把刀表示，過去收到類似的詐騙信件（如假冒臉書官方的侵權通知）時，他都會仔細檢查寄件者的電子信箱地址，通常都能輕易識破。但這次因為剛好有海外購物的真實背景，導致心態大意，產生了防備盲區。最終有驚無險，這次受騙沒有造成實質的金錢損失，但為了安全起見，九把刀必須將這張最常使用的信用卡停卡作廢。由於該卡綁定了眾多購物平台與付費應用程式，未來收到新卡後還需要逐一重新綁定，後續處理流程相當繁瑣，讓他自嘲這是一個「恥辱」的教訓。針對此類的詐騙手法，提醒民眾在進行網路交易或收到相關信件時，務必遵守以下防詐原則：收到要求付款或點擊連結的電子郵件時，務必點開寄件人詳細資訊，確認電子郵件地址是否為官方網域（如 @dhl.com），詐騙信件多半使用亂碼或免費信箱。收到銀行發送的動態驗證碼（OTP）簡訊時，切勿只看數字密碼。務必看清簡訊內標示的是否與您當下進行的交易相符。詐騙集團常利用 QR Code 掩蓋惡意連結，引導被害人進入偽造的付款頁面。若有包裹進度查詢需求，建議直接至物流公司官方網站輸入單號查詢。