改編自人氣漫畫和小說的影集《乩身》，4月初上線後霸榜 Netflix，熱門程度甚至超越《逐玉》，由王柏傑、柯震東飾演的「三太子+乩身」組合討論度破表，是否有第二季不得而知，但能確定的是，小說延伸作品《乩身：尪仔標之戰》目前正在製作中，遊戲頁面已於 Steam 公開，預計2027年第4季發售。
《乩身》由台灣經典民俗文化「三太子」出發，主角韓杰為了向父母贖罪，成為三太子在人世的「乩身」處理大小事物，影集融合台灣宮廟、傳統信仰、現代奇幻，搭配柯震東等演員的詮釋，4月2日上線後，在 Netflix 上持續佔據最熱門影集。
《乩身》最初是由台灣作家星子創作的系列小說，除了影集外，也經歷漫畫、明華園歌仔戲的改編，故事裡韓杰在打鬥時會使用「尪仔標」逆轉局勢，地球防衛隊娛樂也以此為出發點，製作《乩身：尪仔標之戰》這款延伸遊戲。
《乩身：尪仔標之戰》中，玩家將扮演韓杰的下一任乩身，以東風市場為中心，不斷打怪、解任務，累積福報值為自己贖罪，與此同時，還要尋找前任乩身韓杰留下的謎團、擊敗第六天魔王，找出真相。
「尪仔標」將會是遊戲中最重要戰鬥元素，除了被當為武器外，也要擬定策略，在合適的時機使用，且和小說、影集設定相同，三太子「割肉還母、剔骨還父」，因此玩家使用「尪仔標」後，將會犧牲血量，來提高傷害、防禦等能力。
《乩身：尪仔標之戰》目前在遊戲平台 Steam 已經釋出第一階段遊戲資訊，玩家和粉絲可加入願望清單，遊戲預計2027年第4季上線，詳細內容將會陸續更新。
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《乩身：尪仔標之戰》中，玩家將扮演韓杰的下一任乩身，以東風市場為中心，不斷打怪、解任務，累積福報值為自己贖罪，與此同時，還要尋找前任乩身韓杰留下的謎團、擊敗第六天魔王，找出真相。
《乩身：尪仔標之戰》目前在遊戲平台 Steam 已經釋出第一階段遊戲資訊，玩家和粉絲可加入願望清單，遊戲預計2027年第4季上線，詳細內容將會陸續更新。