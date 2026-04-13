台北市信義區今（13）日中午傳出火警！位在微風信義百貨46樓的「INPARADISE饗饗」Buffet餐廳，11時26分發生起火事故，火勢已在中午前撲滅；據了解，館方立即疏散全棟約一千多名人員，截至中午12時30分，通報4員工1顧客送醫。對此，饗賓集團回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「約11:20 接獲鐵板餐區上方天花板異常聲響通報」，隨即初步處置迅速啟動疏散機制。關於起火原因，全力配合主管機關進行調查，並持續強化安全管理機制。

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饗饗微風信義店火警！火勢中午前撲滅：疏散千餘人

今（13）日中午，11時26分台北市信義區發生起火事故，位在微風信義百貨46樓的「INPARADISE饗饗」傳出火警，由於現場一度冒出濃煙，館方立即疏散全棟約一千多名人員。

消防局獲報後也立即派遣指揮車4輛、消防車17輛及救護車2輛，共計61名人員趕赴現場搶救；確認火勢已在中午前撲滅。截至中午12時30分，通報4員工1顧客送醫。

饗饗「鐵板餐區天花板」有異樣！饗賓集團：全力配合主管機關進行調查

對此，饗賓集團回應《NOWNEWS今日新聞》，表示：「約11:20 接獲鐵板餐區上方天花板異常聲響通報，現場人員隨即進行初步處置，並迅速啟動疏散機制，於11:40前完成所有顧客及同仁的撤離」；關於起火原因，將全力配合主管機關進行調查，並持續強化安全管理機制。

由於INPARADISE饗饗是預約困難的吃到飽名店，對於顧客用餐的影響，饗賓集團表示：「針對受影響顧客，我們已主動關懷並提供必要協助，盡力妥善安排後續用餐。」

饗賓集團回應全文如下：

對於饗饗信義店暫停營運事件所造成的驚擾與不安，我們深感抱歉。餐廳於今日約11:20 接獲鐵板餐區上方天花板異常聲響通報，現場人員隨即進行初步處置，並迅速啟動疏散機制，於11:40前完成所有顧客及同仁的撤離。

本次事件中，現場顧客及同仁均已安全撤離，並已完成相關確認，目前狀況均已掌握並持續關懷中。針對受影響顧客，我們已主動關懷並提供必要協助，盡力妥善安排後續用餐。

有關起火原因，目前已由主管機關進行調查，饗賓將全力配合，並全面檢視相關設備與作業流程，持續強化安全管理機制，避免類似情形再次發生。我們也將持續以最高標準守護顧客與同仁的安全。

▲饗賓聲明稿2026年4月13日。（圖／饗賓集團提供）
▲饗賓聲明稿2026年4月13日。（圖／饗賓集團提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

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