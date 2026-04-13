饗饗微風信義店火警！火勢中午前撲滅：疏散千餘人

饗饗「鐵板餐區天花板」有異樣！饗賓集團：全力配合主管機關進行調查

由於INPARADISE饗饗是預約困難的吃到飽名店，對於顧客用餐的影響，

饗賓集團回應全文如下：

對於饗饗信義店暫停營運事件所造成的驚擾與不安，我們深感抱歉。餐廳於今日約11:20 接獲鐵板餐區上方天花板異常聲響通報，現場人員隨即進行初步處置，並迅速啟動疏散機制，於11:40前完成所有顧客及同仁的撤離。

本次事件中，現場顧客及同仁均已安全撤離，並已完成相關確認，目前狀況均已掌握並持續關懷中。針對受影響顧客，我們已主動關懷並提供必要協助，盡力妥善安排後續用餐。

有關起火原因，目前已由主管機關進行調查，饗賓將全力配合，並全面檢視相關設備與作業流程，持續強化安全管理機制，避免類似情形再次發生。我們也將持續以最高標準守護顧客與同仁的安全。