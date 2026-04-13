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先進封測發威了！日月光因應AI強勁需求，大力投資擴產，帶動今（13）日創出428元新天價，其他相關個股也跟著大漲，股后穎崴今日股價寫下新紀錄，盤中一度創出新天價，訊芯-KY、頎邦雙雙攻上漲停板，華泰、京元電子也大漲，成為今日盤面上的強勢族群。日月光旗下測試廠福雷電上週攜手穎崴、竑騰共同投資高雄仁武產業園區，總投資將超過上千億元，今年並可望調高資本支出，顯示先進封測訂單旺，帶動今股價破4百元大關，並創428元新天價，收盤漲逾6%，股價收417.5元。而封測族群穎崴接近收盤一度衝上8705元新天價，再度寫下新紀錄，漲逾7%；頎邦開盤急拉漲停，訊芯-KY早盤雖一度跳水至盤面下，但不久後翻紅，攻上漲停板，走勢十分驚人；華泰早盤一度觸及漲停，但隨即漲勢收斂，收盤漲幅逾8%，京元也漲逾6%。日月光公布3月營收達615.77億元，月增18.2%、年增14.6%，累計第一季營收為1736.62億元，季減2.4%、年增17.2%，創同期新高。日月光表示，預計今年共有6座新廠動工，創下歷年新高，其中，旗下測試廠福雷電攜手穎崴、竑騰共同投資高雄仁武產業園區，總投資額估計超過千億元。市場法人分析，後續營運發展有三大觀察指標，第一，資本支出上調，原規畫今年資本支出為70億美元，目前看來有進一步上調的空間。第二，先進封測業務倍增，預估2026年先進封測營收將由2025年的16億美元翻倍至32億美元以上。第三，毛利率結構優化，隨著高階測試與先進封裝產能利用率維持高檔，毛利率有望朝長期目標25%至30%邁進。法人認為，在AI晶片需求驅動下，日月光積極上調資本支出與擴充產能，確立了先進封裝的長線成長趨勢，並帶動封測族群全面轉強。後續可持續留意各廠產能開出進度與實際接單狀況，同時需關注終端市場需求是否能有效支撐目前的族群評價。