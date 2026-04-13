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▲星之光藝術空間團隊的核心人物：江薇玲老師（左）與蘇淑敏老師（右）。（圖／記者吳翊婕攝）

▲《心中的花園》策展團隊「星之光藝術空間」老師江薇玲。（圖／記者吳翊婕攝）

▲《心中的花園》策展團隊「星之光藝術空間」老師蘇淑敏。（圖／記者吳翊婕攝）

在繁忙的台北捷運江子翠站中，人來人往，雙北市通勤民眾步伐急促，於此同時，身後經過的藝文廊，正靜靜綻放一場名為《心中的花園》的藝術特展，這不只是一次視覺的盛宴，更是一場關於自我實現的深度實驗。《NOWNEWS今日新聞》特別專訪了策展團隊的核心人物—江薇玲老師與蘇淑敏老師，他們分享如何透過藝術，帶領現代人穿越壓力與迷惘，重新對接內在的豐盛。「什麼才是萬病的根源？」專訪一開始，擁心理諮商背景的江薇玲老師便拋出醫學界普遍認為90%的疾病來自心理壓力；而心理學視角則單刀直入，直指「心」生病了。師承吳淑琴老師的江薇玲、蘇淑敏強調，現代人最核心的問題在於「與自己的關係」出了狀況。當一個人與自己合不來，與人、事、物，甚至是金錢的關係也都會隨之失衡，進而引發精神耗弱與命運的困頓。因此若能「認識自己」，「與自己對話」正是修復關係的介入起點。江薇玲表示，「我們把西方的諮商技巧，搭配東方的靜心與沉澱，讓人可以更深地靠近自己。」她強調，這樣的方式超越單純的認知層面，「比起西方比較偏認知的方式，這裡多了更深層的覺知。」在這個過程中，藝術成為關鍵媒介，「畫畫可以繞過語言，避開大腦的防衛機制，讓人直接碰觸潛意識。」現代人排解壓力的方法很多，為何選擇畫畫？江薇玲分享，「氣功或瑜伽你做完有體會，但不會留下來；畫畫不一樣，每一個過程都會留在畫面上。」她說，「畫面就是你每一個階段的縮影，你可以回頭看到自己的改變。」但她也補充，真正的重點不在畫：「不是畫變了，是人變了。」江薇玲提到，許多參與者最初接觸，是為了紓解壓力或情緒，「大部分人一開始來，都是因為生活卡住了，或情緒很多。」但在創作與觀察的過程中，變化往往不只停留在情緒層面，「當那些壓力慢慢被釋放之後，有些人會開始發現，自己其實有很多原本沒有看見的能力；有些人在人際關係上變得比較柔軟；有些人在工作上更穩定，或更知道自己要什麼；回到生活裡，別人會感覺你變得更溫暖、更有包容度。」策展另位關鍵人物蘇淑敏老師自3歲起便愛畫成痴，身為科班出身的美術老師，曾多次舉辦畫展，卻在生命的中段感受到前所未有的乾枯與負面念頭。她從自身經驗出發，分享藝術如何真正成為療癒的工具。「我其實從三歲就開始畫畫，也當了美術老師、辦過畫展，但那時候的我，內心是匱乏的。」蘇淑敏回憶當時的狀態，「我一直問自己然後呢？表面上在畫畫、教學，但生命是乾枯的。」直到接觸靜心與內在探索，她才真正感受到轉變。「我畫了四十多年，但真正感覺到心變輕，是這十年。」有一天早上醒來，發現自己不再有那種想一睡不起的感覺，而是很輕鬆。那一刻，非常感動。「在這個過程裡，『顏色』是一個入口，當語言還沒準備好，顏色會先出現。」蘇淑敏觀察，每個人在不同狀態下，會自然選擇不同的色彩與筆觸，有些畫不需要解釋，只要看，就能感覺。她告訴我們，「畫不是分析，而是一種陪伴，不是給答案，而是一起看見。」「我只是陪著他們，用色彩慢慢看見自己、溫暖自己。」在展覽中，觀眾可以看見色彩與筆觸被賦予了全新的生命力。蘇淑敏笑說，當一個人不知道該說什麼時，就用色彩「說話」，色彩是送給自己的一抹抹微笑，是修復內外在隔閡的橋樑。藝術對話的影響力，從社會成就極高的菁英族群延伸到了偏鄉養護中心。江薇玲分享，許多在社會上極具成就的學員，內心依然面臨巨大的壓力，直到透過畫畫才觸碰到那些被遺忘的童年創傷，進而在領悟後釋懷。最感人的莫過於在養護中心的實踐。原本木訥、無神的長者，在蘇淑敏老師的引導下，透過「跟顏色做朋友」，重新找回了生命的喜悅。護理師甚至回饋，「只要聽到要畫畫，所有長者都會跑出來。」這種透過頻率對接所產生的內在共鳴，讓生命的品質在色彩流動中得到了真正的提升。在展覽現場，創作早已超過美感的範疇，有人在畫的過程中流淚。不是因為悲傷，而是因為第一次真正看見自己。那些情緒也許來自很久以前，也可能只是當下的疲憊，但當一個人願意停下來看，那一刻改變就開始了。談到最後，話題回到一個關鍵就是陪伴。「很多人習慣往外找支持，但更重要的是，能不能陪伴自己」，江薇玲說。當一個人可以與自己相處，焦慮與不安也會逐漸轉變，走向更穩定、安心的狀態。在色彩與筆觸之間，人們練習慢下來，也練習靠近自己。那些看似安靜的片刻，或許正是重新理解生活的開始。《心中的花園》藝術特展自4月1日至5月30日於捷運江子翠站藝文廊展出。