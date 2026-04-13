美國與伊朗首次停戰談判破局，美國總統川普宣布，自美東時間13日上午10時起，對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖。外媒分析，此舉會讓停火協議面臨壓力，且中長期來看很可能很難持續。
美國中央司令部（CENTCOM）依據川普指示，宣布自美東時間4月13日上午10時（台灣時間13日晚上10時）起，對伊朗港口的所有船隻進行海上交通封鎖。
川普也表示，任何繳納非法通行費的人都無法在公海上安全通行，任何向我們或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸到地獄去。並補充美國海軍將摧毀伊朗在海峽部署的水雷。
據紐約時報報導，美國一直要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，並將此作為停火條件之一。但此前美伊在巴基斯坦舉行談判破局後，美國副總統范斯表示，伊朗選擇不接受美方條件。
分析認為，美伊之間的分歧複雜且根深蒂固，主要集中在荷姆茲海峽，以及近900磅的濃縮鈾處理。
路透社報導，拜登政府五角大廈官員、華盛頓近東政策研究所研究員斯特魯爾（Dana Stroul）表示，川普想要快速解決問題，但現實是，這項任務很難單憑一己之力完成，而且從中長期來看也難以持續。
即使停火協議得以維持，許多分析師預計，海灣地區的能源流動需要一段時間才能恢復正常，這將意味著全球經濟將面臨更高的燃料價格和更嚴重的通貨膨脹。
航運數據顯示，11日有三艘滿載石油的超級油輪通過了海峽。今日亞洲股市早盤交易中，原油價格飆升超過7%，突破每桶100美元，美元走強、美股股指期貨下跌。
美國海軍戰爭學院教授克拉斯卡（James Kraska）指出，交戰方有權對非中立水域的船隻進行攔截並決定是否放行，封鎖海峽可阻斷伊朗石油出口收入，削弱其長期作戰能力。
但專家認為，美軍實施海上封鎖是重大且無具體期限的軍事行動，可能會引發伊朗新一波報復，讓本就脆弱的停火協議面臨巨大壓力。
目前，美軍尚未公布封鎖行動的基本細節，包括將動用多少艘軍艦、是否會出動軍機，以及是否有海灣盟友協助。
專家説，若美國海軍投入足夠軍艦，確實可以建立一道封鎖線。但問題在於美國是否已準備好登上並扣押、甚至損毀或擊沉試圖突破封鎖的船隻。若這些船隻運載的石油是要送往中國，或者印度、韓國等美國盟友，又該如何處置。
此外，航運情報公司Tanker Trackers也對實際執行面表示懷疑，指出許多與伊朗有關聯的油輪，習慣篡改AIS（自動識別系統）訊號，或假裝停靠沙烏地阿拉伯或伊拉克港口躲避偵測、矇混過關。
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川普也表示，任何繳納非法通行費的人都無法在公海上安全通行，任何向我們或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸到地獄去。並補充美國海軍將摧毀伊朗在海峽部署的水雷。
據紐約時報報導，美國一直要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，並將此作為停火條件之一。但此前美伊在巴基斯坦舉行談判破局後，美國副總統范斯表示，伊朗選擇不接受美方條件。
分析認為，美伊之間的分歧複雜且根深蒂固，主要集中在荷姆茲海峽，以及近900磅的濃縮鈾處理。
路透社報導，拜登政府五角大廈官員、華盛頓近東政策研究所研究員斯特魯爾（Dana Stroul）表示，川普想要快速解決問題，但現實是，這項任務很難單憑一己之力完成，而且從中長期來看也難以持續。
即使停火協議得以維持，許多分析師預計，海灣地區的能源流動需要一段時間才能恢復正常，這將意味著全球經濟將面臨更高的燃料價格和更嚴重的通貨膨脹。
航運數據顯示，11日有三艘滿載石油的超級油輪通過了海峽。今日亞洲股市早盤交易中，原油價格飆升超過7%，突破每桶100美元，美元走強、美股股指期貨下跌。
美國海軍戰爭學院教授克拉斯卡（James Kraska）指出，交戰方有權對非中立水域的船隻進行攔截並決定是否放行，封鎖海峽可阻斷伊朗石油出口收入，削弱其長期作戰能力。
但專家認為，美軍實施海上封鎖是重大且無具體期限的軍事行動，可能會引發伊朗新一波報復，讓本就脆弱的停火協議面臨巨大壓力。
目前，美軍尚未公布封鎖行動的基本細節，包括將動用多少艘軍艦、是否會出動軍機，以及是否有海灣盟友協助。
專家説，若美國海軍投入足夠軍艦，確實可以建立一道封鎖線。但問題在於美國是否已準備好登上並扣押、甚至損毀或擊沉試圖突破封鎖的船隻。若這些船隻運載的石油是要送往中國，或者印度、韓國等美國盟友，又該如何處置。
此外，航運情報公司Tanker Trackers也對實際執行面表示懷疑，指出許多與伊朗有關聯的油輪，習慣篡改AIS（自動識別系統）訊號，或假裝停靠沙烏地阿拉伯或伊拉克港口躲避偵測、矇混過關。
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