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美國與伊朗11日在巴基斯坦進行21小時談判，最終仍以破局作收。美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。美國總統川普（Donald Trump）也在社群平台發文表示，將於美東時間13日上午10時封鎖進出伊朗港口的船隻。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth social）上發文表示，「美國將於美東時間4月13日上午10點封鎖進出伊朗港口的船隻。感謝您對此事的關注！」在稍早之前，中央司令部才發布聲明指出，據川普的公告，美軍將於美東時間4月13日上午10點開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。此次封鎖將對進出伊朗港口的所有國家船隻，一視同仁地執行，包括所有位於阿拉伯灣和阿曼灣的伊朗港口，至於往返「非伊朗港口」之間的船隻則仍被允許通過荷姆茲海峽。美方也表示，封鎖啟動前將透過「航海通告」提供商業船舶相關指引，並建議船員與美國海軍保持聯繫。美國與伊朗談判破局後，川普一度表示，全球最強的美國海軍將封鎖荷姆茲海峽，並攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻、摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。不過川普後續在13號發布的貼文中，並未提到荷姆茲海峽。美聯社報導指出，美國封鎖措施並未如川普先前所言的全面，軍方針對封鎖荷姆茲海峽的後勤規畫，似乎已較川普先前威脅的有所縮減，屆時行動將允許非往返伊朗港口的船隻通行。