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面板大廠友達（2409）將於今日下午2點30分宣布董事會重大決議。臺灣證券交易所公告，友達將於今日下午2點30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由發言人張博儀說明董事會重大決議。友達3月合併營收為260.21 億元，較上月成長26.9%，與去年同期相比為年增0.6%；累計今年前3月營收為690.31億元，較去年同期減少4.3%。友達今日股價開低震盪，以18.05元盤下開出，盤中一度翻紅來到18.3元，終場下跌0.15元或0.83%，收在18元，成交量縮小到24.6萬張。