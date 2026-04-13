面板大廠友達（2409）將於今日下午2點30分宣布董事會重大決議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 臺灣證券交易所公告，友達將於今日下午2點30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由發言人張博儀說明董事會重大決議。友達3月合併營收為260.21 億元，較上月成長26.9%，與去年同期相比為年增0.6%；累計今年前3月營收為690.31億元，較去年同期減少4.3%。友達今日股價開低震盪，以18.05元盤下開出，盤中一度翻紅來到18.3元，終場下跌0.15元或0.83%，收在18元，成交量縮小到24.6萬張。 相關新聞 台積電熄火！終場跌10元收1990元 多空激戰！台股終場上漲39點台積電熄火至1975元！其他電子股出面撐盤 台股午盤小漲11點中國端「自由行」政策！資金簇擁買進 觀光股10檔個股亮燈漲停日月光投控Q1營收寫同期新高、先進封測需求看旺 股價創新天價 陳郁柔編輯記者畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...作品集 友達董事會重大決議證券交易所重訊