用路人如果發生車禍意外時，通常會請警察到場釐清事發過程與原因，但鼎川法律事務所表示，警方普遍都會詢問「當時車速多少？」而這道問題其實藏著陷阱，若隨便亂回恐會讓肇事責任瞬間提高30%，建議如不清楚別給出確切的具體數字，可改以「我不確定，以鑑定結果為主」回答，避免因模稜兩可的答案影響自身權益。
出車禍「陷阱題」別亂回！律師警告：答錯肇責秒提高30%
鼎川法律事務所近日在Threads發文提醒，表示發生車禍後通常會有警察到場處理，過程中會詢問事發經過，其中最關鍵的「陷阱問題」則是「當時車速多少？」有時駕駛可能會隨意說個大概數字，但鼎川法律事務所強調這是錯誤回答，可能會讓肇事責任提高30%。
鼎川法律事務所強調，駕駛隨口說出的數字，最終有可能變成「超速鐵證」，由於每個路段速限不同，若你在速限40的路段回答50，等同於當場承認超速，恐會影響未來肇事責任歸屬。
車禍被問「車速多少」怎麼回？最安全回答曝光
如果當警察詢問「車速多少？」究竟什麼回答最安全？鼎川法律事務所表示，最好的回答是「我不確定，以鑑定結果為主」，建議以客觀的數學鑑定來證明，謹記「不猜數字，鑑定為準」這句口訣才是最正確的。
鼎川法律事務所所長梁繼澤進一步提到，車禍後製作筆錄時，對於車速問題時應避免給出具體的數字，最大原則就是別用「猜測」代替事實，才能保障自身權益。一般警方到場後，過程中都會詢問事故發生經過與速度區間，若當事人無法確定當下瞬間時速，應明確表示不清楚或不確定，避免模糊的記憶影響後續的責任判定。
車禍筆錄會問什麼？重點一次看：謹記客觀原則
過去國泰產險特別採訪周經倫律師，提到當警方抵達事故現場，便會詢問車禍雙方資料及車禍當下情形，並繪製現場圖，接著會給予雙方道路交通事故當事人登記聯單（報案三聯單），做為報案處理的證明。
此時通常警方會詢問以下幾點，以利還原案發狀況，建議盡可能詳細描述，協助後續責任釐清，包括事故雙方基本資料、事故時間及地點、車輛行駛方向、車速、事故地點交通狀況、天氣狀況等。這份資料屆時可能成為保險理賠的肇責依據，因此製作筆錄時要盡量客觀、據實以告，若是不太清楚的問題，可據實回答「我不知道、不清楚。」
鼎川法律事務所、國泰產險
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鼎川法律事務所近日在Threads發文提醒，表示發生車禍後通常會有警察到場處理，過程中會詢問事發經過，其中最關鍵的「陷阱問題」則是「當時車速多少？」有時駕駛可能會隨意說個大概數字，但鼎川法律事務所強調這是錯誤回答，可能會讓肇事責任提高30%。
車禍被問「車速多少」怎麼回？最安全回答曝光
如果當警察詢問「車速多少？」究竟什麼回答最安全？鼎川法律事務所表示，最好的回答是「我不確定，以鑑定結果為主」，建議以客觀的數學鑑定來證明，謹記「不猜數字，鑑定為準」這句口訣才是最正確的。
鼎川法律事務所所長梁繼澤進一步提到，車禍後製作筆錄時，對於車速問題時應避免給出具體的數字，最大原則就是別用「猜測」代替事實，才能保障自身權益。一般警方到場後，過程中都會詢問事故發生經過與速度區間，若當事人無法確定當下瞬間時速，應明確表示不清楚或不確定，避免模糊的記憶影響後續的責任判定。
過去國泰產險特別採訪周經倫律師，提到當警方抵達事故現場，便會詢問車禍雙方資料及車禍當下情形，並繪製現場圖，接著會給予雙方道路交通事故當事人登記聯單（報案三聯單），做為報案處理的證明。
此時通常警方會詢問以下幾點，以利還原案發狀況，建議盡可能詳細描述，協助後續責任釐清，包括事故雙方基本資料、事故時間及地點、車輛行駛方向、車速、事故地點交通狀況、天氣狀況等。這份資料屆時可能成為保險理賠的肇責依據，因此製作筆錄時要盡量客觀、據實以告，若是不太清楚的問題，可據實回答「我不知道、不清楚。」
鼎川法律事務所、國泰產險