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出車禍「陷阱題」別亂回！律師警告：答錯肇責秒提高30%

其中最關鍵的「陷阱問題」則是「當時車速多少？」有時駕駛可能會隨意說個大概數字，但鼎川法律事務所強調這是錯誤回答，可能會讓肇事責任提高30%。

▲發生車禍後通常會有警察到場處理，過程中會詢問事發經過，其中最關鍵的「陷阱問題」則是「當時車速多少？」若回答錯過肇責恐會提高30%。（示意圖／NOWNEWS資料照）

車禍被問「車速多少」怎麼回？最安全回答曝光

最好的回答是「我不確定，以鑑定結果為主」，建議以客觀的數學鑑定來證明，謹記「不猜數字，鑑定為準」這句口訣才是最正確的。

▲車禍後製作筆錄時，對於車速問題時應避免給出具體的數字，最大原則就是別用「猜測」代替事實，才能保障自身權益。（示意圖／翻攝pixabay）

車禍筆錄會問什麼？重點一次看：謹記客觀原則

這份資料屆時可能成為保險理賠的肇責依據，因此製作筆錄時要盡量客觀、據實以告，若是不太清楚的問題，可據實回答「我不知道、不清楚。」