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▲布蘭妮（左）曾經是全球當紅少女偶像，和舊愛賈斯汀（右）一度是人們眼中的金童玉女。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蘭妮近年來在社群網站上常發布一堆清涼泳裝或是衣不蔽體的照片，讓兩個兒子都覺得尷尬。（圖／摘自 IG@britneyspears)

▲布蘭妮的失控行為據傳嚇到唱片公司，沒人敢跟她合作，她也知道自己的生活需要有改變，才主動進去勒戒所調養。（圖／美聯社／達志影像）

44歲的布蘭妮再度住進勒戒所，她在上個月因酒駕被捕，引發軒然大波，也讓她的形象再度被重傷，歐美報導曾稱她近來試圖接洽各大唱片公司、想再推出新的音樂作品，沒想到發生酒駕事件，所有合作機會又被自己毀掉，令她深刻明白到了必須改變的時刻，她的發言人也表示，這次她完全是出於自願，把以恢復身心健康當成第一目標，暫時也沒辦法再工作。布蘭妮打從以「小甜甜」的少女偶像形象走紅開始，人生發生過許多戲劇化的風暴。她之前在2007年曾於眾多狗仔隊的圍觀下親手剃光了自己的頭髮，當時她與前夫凱文費德蘭離婚、爭搶兩個兒子的監護權，心裡已經很難受，又被狗仔緊迫盯人，終於情緒爆發，卻因此在大眾心目中被視為「瘋狂失控」的代表，隔年兩度被強制送往精神病院進行心理評估。沒想到事隔多年，她卻是自己主動選擇進勒戒所，也很清楚再不改變，後果不堪設想。原本布蘭妮的因涉嫌酒駕案件，預計美國時間5月4日在文圖拉郡的高等法院出庭，如今她在勒戒所接受療程，將待上30天，她的團隊呼籲媒體與大眾在此期間給予她必要的隱私空間，也表示她的兩個兒子會花時間陪伴她度過這個過程，她的家人也已經在商討幫助她成功恢復身心健康到計劃。布蘭妮在2008年被法庭判定無力管理自己的生活，她的財產與人生都由爸爸傑米監管，因而過了13年連買筆電都需要爸爸同意的痛苦日子，2021年才取消監管，她的人生卻沒有從此順遂。重新得到自由的布蘭妮，變得更任性、自我，同時也跟家人幾乎都鬧翻，還時常發布裸照和爭議內容，外界每有質疑，都堅持那是她的自由意志，大家必須尊重，一度連兩個兒子都感到尷尬不已，寧願跟她失聯。布蘭妮在花費上也毫不節省，常常搭私人飛機前往各海灘度假村，雖然玩得盡興，存款數字急速蒸發，也三不五時被傳將陷入破產危機。早先布蘭妮才開心慶祝自己過去的歌曲版權打包賣出，歐美媒體估計應能賣到兩億美元，讓她不至於再有財務危機，只是她想復出樂壇，難上加難，唱片圈都將她看成不受控的燙手山芋，在她酒駕被捕後，更沒有人敢答應合作，她如果想要風光回到幕前，除非身心狀況早點得到控制，看起來她是有自知之明，粉絲們也都希望她這次真能將心靈洗滌、淨化，從頭到腳改頭換面，迎向新的人生。