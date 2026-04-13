44歲的布蘭妮再度住進勒戒所，她在上個月因酒駕被捕，引發軒然大波，也讓她的形象再度被重傷，歐美報導曾稱她近來試圖接洽各大唱片公司、想再推出新的音樂作品，沒想到發生酒駕事件，所有合作機會又被自己毀掉，令她深刻明白到了必須改變的時刻，她的發言人也表示，這次她完全是出於自願，把以恢復身心健康當成第一目標，暫時也沒辦法再工作。
布蘭妮主動選擇進勒戒所 酒駕被捕已知嚴重後果
布蘭妮打從以「小甜甜」的少女偶像形象走紅開始，人生發生過許多戲劇化的風暴。她之前在2007年曾於眾多狗仔隊的圍觀下親手剃光了自己的頭髮，當時她與前夫凱文費德蘭離婚、爭搶兩個兒子的監護權，心裡已經很難受，又被狗仔緊迫盯人，終於情緒爆發，卻因此在大眾心目中被視為「瘋狂失控」的代表，隔年兩度被強制送往精神病院進行心理評估。沒想到事隔多年，她卻是自己主動選擇進勒戒所，也很清楚再不改變，後果不堪設想。
原本布蘭妮的因涉嫌酒駕案件，預計美國時間5月4日在文圖拉郡的高等法院出庭，如今她在勒戒所接受療程，將待上30天，她的團隊呼籲媒體與大眾在此期間給予她必要的隱私空間，也表示她的兩個兒子會花時間陪伴她度過這個過程，她的家人也已經在商討幫助她成功恢復身心健康到計劃。布蘭妮在2008年被法庭判定無力管理自己的生活，她的財產與人生都由爸爸傑米監管，因而過了13年連買筆電都需要爸爸同意的痛苦日子，2021年才取消監管，她的人生卻沒有從此順遂。
布蘭妮失控嚇跑唱片公司 自己決定找回身心健康
重新得到自由的布蘭妮，變得更任性、自我，同時也跟家人幾乎都鬧翻，還時常發布裸照和爭議內容，外界每有質疑，都堅持那是她的自由意志，大家必須尊重，一度連兩個兒子都感到尷尬不已，寧願跟她失聯。布蘭妮在花費上也毫不節省，常常搭私人飛機前往各海灘度假村，雖然玩得盡興，存款數字急速蒸發，也三不五時被傳將陷入破產危機。
早先布蘭妮才開心慶祝自己過去的歌曲版權打包賣出，歐美媒體估計應能賣到兩億美元，讓她不至於再有財務危機，只是她想復出樂壇，難上加難，唱片圈都將她看成不受控的燙手山芋，在她酒駕被捕後，更沒有人敢答應合作，她如果想要風光回到幕前，除非身心狀況早點得到控制，看起來她是有自知之明，粉絲們也都希望她這次真能將心靈洗滌、淨化，從頭到腳改頭換面，迎向新的人生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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布蘭妮打從以「小甜甜」的少女偶像形象走紅開始，人生發生過許多戲劇化的風暴。她之前在2007年曾於眾多狗仔隊的圍觀下親手剃光了自己的頭髮，當時她與前夫凱文費德蘭離婚、爭搶兩個兒子的監護權，心裡已經很難受，又被狗仔緊迫盯人，終於情緒爆發，卻因此在大眾心目中被視為「瘋狂失控」的代表，隔年兩度被強制送往精神病院進行心理評估。沒想到事隔多年，她卻是自己主動選擇進勒戒所，也很清楚再不改變，後果不堪設想。
原本布蘭妮的因涉嫌酒駕案件，預計美國時間5月4日在文圖拉郡的高等法院出庭，如今她在勒戒所接受療程，將待上30天，她的團隊呼籲媒體與大眾在此期間給予她必要的隱私空間，也表示她的兩個兒子會花時間陪伴她度過這個過程，她的家人也已經在商討幫助她成功恢復身心健康到計劃。布蘭妮在2008年被法庭判定無力管理自己的生活，她的財產與人生都由爸爸傑米監管，因而過了13年連買筆電都需要爸爸同意的痛苦日子，2021年才取消監管，她的人生卻沒有從此順遂。
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早先布蘭妮才開心慶祝自己過去的歌曲版權打包賣出，歐美媒體估計應能賣到兩億美元，讓她不至於再有財務危機，只是她想復出樂壇，難上加難，唱片圈都將她看成不受控的燙手山芋，在她酒駕被捕後，更沒有人敢答應合作，她如果想要風光回到幕前，除非身心狀況早點得到控制，看起來她是有自知之明，粉絲們也都希望她這次真能將心靈洗滌、淨化，從頭到腳改頭換面，迎向新的人生。
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