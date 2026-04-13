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▲GD今天以黑髮造型登場。（圖／翻攝自Coachella YT）

BIGBANG今（13）日下午一點半（美國時間4月12日加州時間晚上10點半）登上全球音樂盛事Coachella（科切拉）「Outdoor Theatre」室外舞台，雖然比原定開場時間晚了近10分鐘，不過他們上台後馬上帶來三首經典歌曲〈BANG BANG BANG〉、〈Fantastic Baby〉、〈Sober〉嗨翻全場，勁歌載舞後GD、太陽、大聲氣喘吁吁地跟大家打招呼：「這是我們第一次來科切拉，非常興奮。」BIGBANG今日開場時帶來〈BANG BANG BANG〉、〈Fantastic Baby〉、〈Sober〉三首超經典嗨歌，讓台下粉絲全都超大聲跟唱，不過因為一連串狂歡後，讓GD、太陽、大聲都氣喘吁吁，尤其是大聲在致詞時，直接邊喘邊說：「這是我第一次來到科切拉，超級興奮！」而GD則用英文說：「B to the I to the G to the Bang,BIGBANG!」接著自我介紹說他是G-Dragon，現場瞬間尖叫聲突破天際；太陽則是用英文簡短自我介紹，「哈囉大家好我是太陽，大家一起享受音樂吧！」讓許多多年粉絲全部都聽到掉眼淚。BIGBANG於台灣時間4月13日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」舞台，活動全程透過，讓全球粉絲同步參與這場盛會。日前官方已經事先公布三首歌單，BIGBANG將演唱〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉嗨翻全場，除了以上歌曲確定演唱，韓網猜測他們也將〈STILL ALIVE〉、〈La La La〉、〈Tonight〉、〈거짓말〉、〈하루하루〉、〈Loser〉、〈Sober〉、〈FXXK IT〉、〈Home Sweet Home〉、〈봄여름가을겨울（Still Life）〉共13首歌曲，從出道初期一路唱到近年作品，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。