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▲周渝民（如圖）說朱孝天確實和他們還在吵架中，但他也認為朱孝天還是朋友。（圖／微博＠君君的旅行日記）

▲《F✦FOREVER恆星之城》演唱會陣容有F4的周渝民（左起）、吳建豪、言承旭和五月天主唱阿信。（圖／相信音樂提供）

男團F4成員言承旭、吳建豪、周渝民（仔仔）去年開始以4缺一、少了朱孝天但加上阿信的模式，在中國舉行《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會。昨（12）日他們到重慶開唱，周渝民在SOLO過後，突然提起朱孝天，坦言他與F4還在吵架中，但也不得不說，朱孝天確實還是同一群的好友。周渝民更感性表示人生苦短，希望大家且走且珍惜，似乎是在對朱孝天溫情喊話。周渝民昨晚在演唱會聊天環節時，突然語重心長地說，朋友就是能和你分享喜怒哀樂，接受彼此指責的人，「我說的是言承旭啊、吳建豪啊、還有阿信啊。還有一個人，我不太想說他，可能還在吵架中，但他的確也是我心目中，我們這一群唯一的朋友，朱孝天。」周渝民接著沉默半晌，又繼續緩緩說道，「各位朋友，且走且珍惜， 珍惜你們身邊所有的一切，盡力做好你們每天該做的事情，不要忘了，在這裡有4個大男孩依舊愛著你們」，然後又繼續為歌迷帶來歌曲表演。周渝民此舉被解讀成對朱孝天的溫情喊話，猜測F4還是有機會全員合體的，不過也有粉絲要仔仔別熱臉貼冷屁股，「我覺得，仔仔別太自我感動了，人家都說了不熟不認識，婚禮請人難請的要死」、「仔仔感覺很心軟」、「別再提他了，現在4個人的組合一起開演唱會我覺得非常好」、「不可能還奢望朱孝天回頭吧，別自作多情了」。回顧F4合體風波，去年7月4人均現身五月天演唱會當嘉賓，隨後就傳出F4將開演唱會、推出新專輯的風聲，當時其他幾人都很保密，唯獨朱孝天大嘴巴證實有在錄製新歌，此舉似乎惹得合作方相信音樂不滿；隨後F4開唱計畫就少了朱孝天的名字，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉也只剩F3和阿信、周杰倫一起唱，朱孝天澈底被踢出局，F4合體夢碎。