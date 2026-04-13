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民眾黨立委李貞秀上任時因國籍爭議，引發輿論高度關注，而後她一度在下班後開直播爆哭，甚至爆料「高虹安拿700萬」，雖然隔日為該言論道歉，但仍引發民眾黨內不滿，要她知所進退，從「全黨護一人」變成「全黨逼一人」。《鏡周刊》今（13）日直指，2022年就接獲爆料，高虹安助理費案當初一封檢舉函，隨著閱卷公開，署名部分驚見手寫的李貞秀3字，和高虹安的新仇舊恨交織已釀成茶壺內風暴。《鏡周刊》今報導，隨著高虹安助理費案公開閱卷審理，該刊當年取得的檢舉函證實是由李貞秀署名，讓2人新仇舊恨又再度浮上檯面。雖該檢舉內容事後被檢察官認定與事實不符，而後確定不起訴，但李貞秀檢舉高虹安一事仍引起黨內眾怒。根據《鏡周刊》指出，早在李貞秀尚任立委前，白營內部早有雜音，質疑她是否適任？直到國籍爭議爆出，民眾黨有人認為，李貞秀會被民進黨處理掉，不用他們自己動手，未料李貞秀失言惹怒眾多黨內要角，包括賴香伶、陳琬惠、邱臣遠、黃瀞瑩等人都發聲，要李貞秀知所進退、約束自身言行，儼然已形成民眾黨茶壺內風暴。李貞秀和高虹安新仇舊恨交織，民眾黨預計今中評會討論她的去留，黨主席黃國昌就坦言，不分區立委必須回應支持者的期待，然而李貞秀目前並未達到這個標準，「她應是來幫人民爭取權益，不是來幫個人爭取權益」。