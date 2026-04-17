台灣虎航今年首次推出的股東專屬優惠，股東就算只有1股也可獲得「tigerpoints回饋金800元」，可以用在買機票折抵等用途。消息釋出後，不只引發討論，更讓虎航股東人數從3.1萬人激增至16.4萬人，預估符合領取資格人數有16.3萬人。
虎航3月10日宣布，3月25日（含）前持有1股的股東皆可領取回饋金800元（未滿2歲嬰兒不適用），後續系統將自動發送回饋金，希望把股東、會員及旅客三種身分串聯在一起。回饋金可用在折抵機票金額、託運行李、預選座位及機上餐點，但不能用在支付免稅品、超額行李費、付款手續費、稅金及保險費或任何非前述四種款項的金額。
虎航表示，4月30日至6月30日期間，股東可以在活動頁面登錄、輸入身分證字號及生日，系統於認證後約兩周將自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳號，回饋金使用期限到2026年9月30日。
虎航提醒，tigerpoints必須在9月30日前完成兌換為voucher，並且在60天內折抵使用完畢。同時，tigerclub會員資料需與護照資料完全相同（包含空格、標點符號等），在使用voucher折抵機票或其他附加服務時將進行旅客資料關聯驗證，請確認註冊資料，避免voucher折抵失敗。
自從3月10日台灣虎航發出股東專屬優惠活動消息後，股東由3.1萬人成長至16.4萬人，預估本次符合活動資格的領取人數約16.3萬人。
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虎航表示，4月30日至6月30日期間，股東可以在活動頁面登錄、輸入身分證字號及生日，系統於認證後約兩周將自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳號，回饋金使用期限到2026年9月30日。
虎航提醒，tigerpoints必須在9月30日前完成兌換為voucher，並且在60天內折抵使用完畢。同時，tigerclub會員資料需與護照資料完全相同（包含空格、標點符號等），在使用voucher折抵機票或其他附加服務時將進行旅客資料關聯驗證，請確認註冊資料，避免voucher折抵失敗。
自從3月10日台灣虎航發出股東專屬優惠活動消息後，股東由3.1萬人成長至16.4萬人，預估本次符合活動資格的領取人數約16.3萬人。