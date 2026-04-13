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▲三峽站出入口2捷運開發模擬圖（圖／新北捷運工程局提供）

▲新北市長侯友宜致詞（圖／新北捷運工程局提供）

新北捷運三鶯線全力衝刺，力拚今年年中通車，與此同時，三峽區第一座捷運開發大樓也正式動工，寫下區域發展新頁。今(13)日舉行「三峽站出入口2捷運開發案」開工祈福典禮，由新北市長侯友宜率領捷運局長李政安與投資人昇陽建設公司董事長麥寬成共同祈福祝禱，祈求工程一切平安順利，象徵三鶯地區正式邁入「軌道經濟」新時代，未來不僅有捷運便利，更將提供公益空間，全面升級在地服務機能。新北市長侯友宜表示，三鶯線共有7處捷運開發案，預估共可吸引約485億投資金額、引入1.4萬人口，目前已成功招商5處，透過軌道經濟帶動捷運運量成長，加速帶動三鶯地區發展，打造北北基桃捷運共榮生活圈，「三峽站出入口2捷運開發案」作為三峽區首座開工的捷運開發大樓，投資金額約29.17億元，將興建地上15層，總樓地板面積約1.1萬坪捷運共構大樓。市長侯友宜進一步說明，本案提供266坪公益空間，將設置長照、日照中心及社區心理衛生中心辦公室進駐；另提供商業發展及就業機會，1樓規劃17間店鋪，2樓以上提供379戶住宅，3樓可連通三峽站2號出入口，實現「到站即到家」的便利生活，預計2029年完工交屋，擴充三峽老街區及北大特區更多元的服務機能。此外，捷開大樓設計兼具永續理念，將取得智慧建築及銀級綠建築雙認證標章，成為綠色交通與大眾運輸結合的建築典範。新北捷運局長李政安說明，新北捷運將逐步形塑「以站為心、以人為本」的捷運生活圈，實現宜居、宜業、宜行的新北城市願景，持續以軌道建設翻轉城市，捷運到站即到家的新生活型態，將大幅縮減市民通勤交通時間與成本，透過捷運開發強化捷運站作為都市發展核心的角色，引入人流，為運量及地方經濟帶來正面效益，打造全方位機能的捷運生活圈。