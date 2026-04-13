在捷運江子翠站的藝文廊，人潮如時間般不斷流動。通勤的人們匆匆穿越，而一側牆面上，一場名為《心中的花園》的藝術特展，卻以截然不同的節奏存在。這些作品沒有試圖迎合目光，也不追求視覺上的討喜。相反地，它們更像是一種誠實的暴露——情緒的殘影、記憶的碎片，以及那些長期被壓抑、難以言說的內在狀態。黑色厚重的筆觸、反覆堆疊的色塊、偶爾出現的裂縫與留白，共同構成一種介於混亂與秩序之間的語言。
策展核心江薇玲老師形容，「每一幅畫，其實都是一個人跟自己內在互動的片段。」她說，有時畫面就像一段「靜態的影片」，「你看著它，它也在看著你，你會在裡面看到自己的共鳴。」而這次參與展出的學員，也在捷運江子翠站藝文廊呈現自身創作，透過畫作回應一段段內在旅程。
從緊繃筆觸 到看見彼此的不同
談到藝術創作如何影響生活，長期跟隨江薇玲老師與蘇淑敏老師學習的男性學員顯智，回憶自己最初的創作狀態時說，自己原本的作品線條緊湊、顏色深沉。他形容，創作的過程並不講求技巧，而是在靜下來之後，透過直覺去表達，「可能是用手去抹、去揉，不需要畫得像什麼。」
在長時間的累積下，他開始更理解自己，也更能理解身邊的人。 「我以前節奏很快，我太太比較慢，我完全不能接受，會覺得她為什麼不能快一點，甚至常因此爭吵。」他坦言，兩人結婚20多年，過去曾因個性差異衝突不斷，甚至一度面臨婚姻危機。但透過共同創作，他開始看見彼此的不同。
「我們一起畫畫時，她的節奏真的就是慢，我的就是快，我才發現原來每個人真的不一樣。」這樣的理解，也逐漸改變夫妻間相處。不只是情緒轉變，連畫風也出現變化。他笑說，自己原本的作品線條緊湊、顏色深沉，太太則是輕柔流動，但隨著時間推移，兩人的風格竟逐漸「交換」。
如今，他也會帶著孩子與父母一起畫畫，將這樣的經驗延伸到家庭之中。「它對我來說，不只是放鬆，而是一種調整，一種讓生活變得更輕鬆的方式。」
「我很陽光」 但其實裡面很孤單
另一位參與展出的學員寧瑄則是從小便對環境與情緒格外敏感，總能感受到他人的情緒與氛圍，甚至接收到難以言說的訊息。這樣的特質，讓她在成長過程中，長期處於「外在開朗、內在混亂」的狀態。
「大家都覺得我很陽光、很溫暖，但其實我裡面是很迷惘、很孤獨的。」寧瑄形容，自己很早就開始與自己對話，試圖釐清內在的困惑，卻也因此一度陷入更深的情緒泥沼。對她而言，畫畫最大的不同，在於能表達那些「說不出來的狀態」。
令她印象最深刻的一次經驗，是2023年前往海外進修時的一幅畫。當時老師讓她「自由創作」，沒有任何指令，卻讓她瞬間陷入不安。「我突然不知道我要做什麼，我很會當一個乖學生，但我不知道我是誰。」她試圖用顏色表達自己，卻在創作過程中出現強烈情緒波動——當她想畫出藍色時，畫面卻反覆呈現黑色。 那一刻的挫折與委屈，讓她在分享時情緒潰堤，甚至無法言語。
然而，正是這次經驗，成為她轉變的起點。「那之後，我才真的開始進入很深的自己。」她開始理解，藝術對話不只是畫畫，而是從身體感受、情緒反應到整個過程，都是與自己對話的一部分。
如今，寧瑄也將這樣的經驗帶入教學，成為帶領他人探索內在的引導者。她這次在《心中的花園》展覽中展出5至6幅作品，其中一幅，來自她在海外帶領特殊兒童創作時的示範作品。畫面以橘色與綠色交織，她形容，這幅畫更像是與孩子、也與過去自己的對話。對她而言，「每一幅畫，都像是在跟自己重新相遇一次。」
江薇玲老師與蘇淑敏老師認為，《心中的花園》並不是一場作品展，而是一段集體性的內在旅程。「我們看的不是畫，是人如何回到自己。」
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從緊繃筆觸 到看見彼此的不同
談到藝術創作如何影響生活，長期跟隨江薇玲老師與蘇淑敏老師學習的男性學員顯智，回憶自己最初的創作狀態時說，自己原本的作品線條緊湊、顏色深沉。他形容，創作的過程並不講求技巧，而是在靜下來之後，透過直覺去表達，「可能是用手去抹、去揉，不需要畫得像什麼。」
在長時間的累積下，他開始更理解自己，也更能理解身邊的人。 「我以前節奏很快，我太太比較慢，我完全不能接受，會覺得她為什麼不能快一點，甚至常因此爭吵。」他坦言，兩人結婚20多年，過去曾因個性差異衝突不斷，甚至一度面臨婚姻危機。但透過共同創作，他開始看見彼此的不同。
如今，他也會帶著孩子與父母一起畫畫，將這樣的經驗延伸到家庭之中。「它對我來說，不只是放鬆，而是一種調整，一種讓生活變得更輕鬆的方式。」
「我很陽光」 但其實裡面很孤單
另一位參與展出的學員寧瑄則是從小便對環境與情緒格外敏感，總能感受到他人的情緒與氛圍，甚至接收到難以言說的訊息。這樣的特質，讓她在成長過程中，長期處於「外在開朗、內在混亂」的狀態。
「大家都覺得我很陽光、很溫暖，但其實我裡面是很迷惘、很孤獨的。」寧瑄形容，自己很早就開始與自己對話，試圖釐清內在的困惑，卻也因此一度陷入更深的情緒泥沼。對她而言，畫畫最大的不同，在於能表達那些「說不出來的狀態」。
令她印象最深刻的一次經驗，是2023年前往海外進修時的一幅畫。當時老師讓她「自由創作」，沒有任何指令，卻讓她瞬間陷入不安。「我突然不知道我要做什麼，我很會當一個乖學生，但我不知道我是誰。」她試圖用顏色表達自己，卻在創作過程中出現強烈情緒波動——當她想畫出藍色時，畫面卻反覆呈現黑色。 那一刻的挫折與委屈，讓她在分享時情緒潰堤，甚至無法言語。
如今，寧瑄也將這樣的經驗帶入教學，成為帶領他人探索內在的引導者。她這次在《心中的花園》展覽中展出5至6幅作品，其中一幅，來自她在海外帶領特殊兒童創作時的示範作品。畫面以橘色與綠色交織，她形容，這幅畫更像是與孩子、也與過去自己的對話。對她而言，「每一幅畫，都像是在跟自己重新相遇一次。」
江薇玲老師與蘇淑敏老師認為，《心中的花園》並不是一場作品展，而是一段集體性的內在旅程。「我們看的不是畫，是人如何回到自己。」