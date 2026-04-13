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▲男學員顯智回憶，自己最初的創作狀態時說，自己原本的作品線條緊湊、顏色深沉。（圖／記者吳翊婕攝）

▲另位參與展出的學員寧瑄，則是從小便對環境與情緒格外敏感，總能感受到他人的情緒與氛圍。（圖／記者吳翊婕攝）

在捷運江子翠站的藝文廊，人潮如時間般不斷流動。通勤的人們匆匆穿越，而一側牆面上，一場名為《心中的花園》的藝術特展，卻以截然不同的節奏存在。這些作品沒有試圖迎合目光，也不追求視覺上的討喜。相反地，它們更像是一種誠實的暴露——情緒的殘影、記憶的碎片，以及那些長期被壓抑、難以言說的內在狀態。黑色厚重的筆觸、反覆堆疊的色塊、偶爾出現的裂縫與留白，共同構成一種介於混亂與秩序之間的語言。策展核心江薇玲老師形容，「每一幅畫，其實都是一個人跟自己內在互動的片段。」她說，有時畫面就像一段「靜態的影片」，「你看著它，它也在看著你，你會在裡面看到自己的共鳴。」而這次參與展出的學員，也在捷運江子翠站藝文廊呈現自身創作，透過畫作回應一段段內在旅程。從緊繃筆觸 到看見彼此的不同談到藝術創作如何影響生活，長期跟隨江薇玲老師與蘇淑敏老師學習的男性學員顯智，回憶自己最初的創作狀態時說，自己原本的作品線條緊湊、顏色深沉。他形容，創作的過程並不講求技巧，而是在靜下來之後，透過直覺去表達，「可能是用手去抹、去揉，不需要畫得像什麼。」在長時間的累積下，他開始更理解自己，也更能理解身邊的人。 「我以前節奏很快，我太太比較慢，我完全不能接受，會覺得她為什麼不能快一點，甚至常因此爭吵。」他坦言，兩人結婚20多年，過去曾因個性差異衝突不斷，甚至一度面臨婚姻危機。但透過共同創作，他開始看見彼此的不同。「我們一起畫畫時，她的節奏真的就是慢，我的就是快，我才發現原來每個人真的不一樣。」這樣的理解，也逐漸改變夫妻間相處。不只是情緒轉變，連畫風也出現變化。他笑說，自己原本的作品線條緊湊、顏色深沉，太太則是輕柔流動，但隨著時間推移，兩人的風格竟逐漸「交換」。如今，他也會帶著孩子與父母一起畫畫，將這樣的經驗延伸到家庭之中。「它對我來說，不只是放鬆，而是一種調整，一種讓生活變得更輕鬆的方式。」「我很陽光」 但其實裡面很孤單另一位參與展出的學員寧瑄則是從小便對環境與情緒格外敏感，總能感受到他人的情緒與氛圍，甚至接收到難以言說的訊息。這樣的特質，讓她在成長過程中，長期處於「外在開朗、內在混亂」的狀態。「大家都覺得我很陽光、很溫暖，但其實我裡面是很迷惘、很孤獨的。」寧瑄形容，自己很早就開始與自己對話，試圖釐清內在的困惑，卻也因此一度陷入更深的情緒泥沼。對她而言，畫畫最大的不同，在於能表達那些「說不出來的狀態」。令她印象最深刻的一次經驗，是2023年前往海外進修時的一幅畫。當時老師讓她「自由創作」，沒有任何指令，卻讓她瞬間陷入不安。「我突然不知道我要做什麼，我很會當一個乖學生，但我不知道我是誰。」她試圖用顏色表達自己，卻在創作過程中出現強烈情緒波動——當她想畫出藍色時，畫面卻反覆呈現黑色。 那一刻的挫折與委屈，讓她在分享時情緒潰堤，甚至無法言語。然而，正是這次經驗，成為她轉變的起點。「那之後，我才真的開始進入很深的自己。」她開始理解，藝術對話不只是畫畫，而是從身體感受、情緒反應到整個過程，都是與自己對話的一部分。如今，寧瑄也將這樣的經驗帶入教學，成為帶領他人探索內在的引導者。她這次在《心中的花園》展覽中展出5至6幅作品，其中一幅，來自她在海外帶領特殊兒童創作時的示範作品。畫面以橘色與綠色交織，她形容，這幅畫更像是與孩子、也與過去自己的對話。對她而言，「每一幅畫，都像是在跟自己重新相遇一次。」江薇玲老師與蘇淑敏老師認為，《心中的花園》並不是一場作品展，而是一段集體性的內在旅程。「我們看的不是畫，是人如何回到自己。」