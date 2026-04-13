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▲杜蘭特（Kevin Durant）領軍休士頓火箭，以防守與多點火力迎戰湖人，季後賽首輪被看好掌握系列賽主導權。（圖／路透／達志影像）

▲缺少唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）情況下，攻防兩端面臨全面考驗，首輪晉級難度大幅提升。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽結束，東、西區季後賽前六種子確定：東區第1到第6依序是，活塞、塞爾蒂克、尼克、騎士、暴龍、老鷹。西區第1到第6依序是，雷霆、馬刺、金塊、湖人、火箭、灰狼。這12支季後賽球隊最軟最弱的應該就是湖人，湖人季後賽第一輪基本上沒有Luka Doncic+Austin Reaves，41歲老頭LeBron James得一個人帶隊迎戰火箭。金塊在最後一場例行賽128：118輕鬆擊敗Victor Wenmbanyama輪休的馬刺，成為西區第3種子，季後賽第一輪打灰狼，金塊教練David Adelman講了一句很實在的話，「我們今天就是要贏球，對灰狼系列賽是場硬仗。」灰狼連續兩年打進西區決賽，每到季後賽灰狼就會變身，打出更有韌性表現，灰狼王牌球星Anthony Edwards每到季後賽也能有超強發揮打出關鍵好球。我喜歡David Adelman的坦白直接，該贏的比賽就要贏，保持球隊狀況和自信最重要，不必挑火箭打還是選灰狼，因為火箭即使看起來更好打，但也是非常硬，這往往是錯覺，因為火箭和灰狼都會成為季後賽狠角色，都很難啃，更有顛峰戰局和形勢能力。季後賽第一輪最有趣對戰組合就是「火箭vs.湖人」，你以為湖人能贏幾場？我的預測+分析：1、系列賽湖人沒有Luka Doncic+Austin Reaves，41歲老頭LeBron James獨自帶隊，湖人贏1場是安慰，贏2場算成功，贏3場火箭教練Ime Udoka就該請辭謝罪，萬一奇蹟降臨，湖人拿4勝闖關，那麼NBA總統山上從此不會再有四個人頭像，只會有一個「NBA國王」LeBron James。2、據說Luka Doncic可能在系列賽第3或第4場傷癒復出，不用太相信這種傳聞與可能，Luka Doncic這個系列賽回不來，Austin Reaves至少也要到西區決賽才可能有機會歸隊。3、湖人會遇上兩個大麻煩，第一進攻艱澀，只有41歲老頭一個持球點和攻勢發起點，老頭既要進攻持球還要打得分主力帶動隊友，籃板、防守、最後協防一樣都不能少，老頭同時做不了這麼多工作。一旦老頭攻不進去，切進去無法終結得分或成功買犯，湖人進攻就會當機。湖人季後賽很難靠Luke Kennard和Marcus Smart兩後衛協助老頭控球組織團隊進攻，季後賽是不同籃球，Kennard得每場砍20分並投進更多三分，Smart得打出最高效強硬防守，不管是要鎖住Kevin Durant、Reed Sheppard還是Amen Thompson都行，同時把老頭傳出來的三分空檔投進，湖人才有可能。4、湖人防守原本就不夠好，防守效率聯盟第19，比快艇、勇士都差，季後賽很容易被打穿。湖人得打出堅壁清野防守風格，降低失分，拖住節奏，讓比賽更慢，得分更低。5、火箭正常應該靠防守就能鎖死湖人，4：1最多4：2就能打進第二輪季後賽。你我對41歲老頭「全力詹」多少還有一點點期待，全力詹還是有能力打出場均30分、10籃板、10助攻系列賽，就看他想不想。湖人能不能創造奇蹟關鍵在強硬防守和把三分外線投進。恭喜火箭，湖人很難。