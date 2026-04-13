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失控的教練權威與被挾持的夢想

行政調查的遲鈍與校園防護網的破洞

未來？從拆解權力到重塑價值

建立獨立於校園與球隊之外的「第三方專項通報機制」

強化教練聘任與淘汰機制，落實「動態查核」與「零容忍」

重塑基層價值，打破「成績至上」的資源綁定

八歲，這是一個孩子剛開始認識棒球、揮動人生第一支球棒的年紀，卻也是台中少棒性侵案中，年紀最小受害者的歲數。從民國108年到113年，長達六年的時間，台中市某國小棒球隊松姓教練利用職務之便，對隊內男童進行長期的性侵與猥褻。根據檢方調查與法院判決，第一與第二波偵結已確認63名學童受害、犯行高達90次，二審重判刑期加總逾464年；而近期第三波偵結，再度查出19名被害人。總計超過80名學童，在長達六年的時間裡，於校園角落、球隊宿舍與外地比賽的旅館內，遭遇了難以抹滅的創傷。當我們撥開「狼師」的個人犯罪標籤，看見的是台灣基層長期以來封閉的權力結構、失能的行政監督，以及成績至上主義所交織出的共犯網絡。「不聽話，就不能上場打球。」在基層體育的生態中，教練掌握了絕對的權力，從日常訓練的生殺大權、先發名單的排定，到未來升學保送的推薦，教練是年輕運動員體育生涯的唯一主宰，對於這些熱愛棒球、甚至將棒球視為未來翻身階梯的孩子而言，失去上場機會，等同於被宣判夢想死刑。加害者精準地利用了這種權力不對等，將性暴力包裝成權力的展現與服從的測試，將原本應該充滿熱血與團隊精神的休息室，扭曲成無法求救的密室。在傳統體育文化中，尊師重道與絕對服從被無限上綱，學長學弟制的森嚴階級也讓異議無法發聲，當恐懼成為球隊的管理工具，被害者不僅不敢向外求援，甚至可能在同儕間產生為了留在球隊只能忍耐的集體沉默。這正是為何一名教練能在同一所學校、長達六年的時間內，連續侵害超過80名學童卻未被揭發的根本原因。而事件爆發後，上層的處置與回應，更進一步暴露了當前體制防護網的脆弱。首先是學校端的嚴重怠忽職守，一名教練能在校內橫行六年，校方卻渾然不知，這代表校內的性平機制與申訴管道形同虛設。前任校長被記兩大過、現任校長記申誡，這些行政懲處固然必要，卻無法掩蓋學校為了球隊戰績或出於對運動專項的不干涉默契，讓球隊成為校園中法外之地的事實。而當不適任人員查詢機制未能落實，督導便流於形式，最終則讓悲劇不斷複製。其次是教育主管機關的失能。在市議會的質詢中點出了一個荒謬的落差，教育局掌握的受害人數為43人，但檢調調查起訴中的被害人數卻已突破80人，行政調查的進度與精準度，竟遠遠落後於司法偵辦。教育局以「需取得監所允許」為由解釋調查遲緩，但這背後反映的正是整個公務體系被動、僵化的辦案思維。傳統的行政調查高度依賴受害者主動通報，然而在權力不對等的性犯罪中，受害者往往伴隨著極大的羞恥感與恐懼，尤其本案受害者多為未成年男童，社會對男性受害者的刻板印象，更增加了他們開口的難度。教育局未能化被動為主動，未能在第一時間啟動擴大、隱密且具備心理防護的普查，導致官方數字與真實黑數產生巨大斷層，台中市政府完全暴露了調查技術的落後，對基層運動生態也缺乏深刻理解。將加害者繩之以法、判處重刑，只是司法正義的底線，要防止下一個八歲孩子受害，政策面必須進行徹底的結構性改革。筆者認為，未來應立即朝以下三個核心方向推進：在現行體制下，學生若受到教練不當對待，必須向學校學務處或輔導室申訴，但基層球隊往往自成一格，教練甚至在地方擁有龐大的人脈與勢力，孩子根本不相信學校能保護他們。教育部與各地方教育局必須建立專屬於「學生運動員」的獨立申訴管道，該管道也應由具備運動背景、法律專業與心理輔導專業的第三方公正人士組成。更重要的是，必須建立吹哨者保護機制與受教權保障條款，明文規定任何提出申訴的學生，其在球隊的訓練權益、出賽資格與升學推薦，由教育局直接介入保障，切斷教練利用上場時間進行報復的途徑，唯有打破教練的絕對剝奪權，孩子才敢發聲。現行的不適任教育人員查詢系統，往往只在聘任前進行一次性查核，且高度依賴過去的判刑紀錄，對於尚未曝光的潛在加害者，這張網毫無作用。未來的政策應強制導入動態查核機制，所有基層運動教練，無論是專任教練、約聘僱或外聘指導員，每年或定期都必須接受嚴格的考核，其中必須包含針對球員的無記名問卷調查與專業心理評估。此外，教練證照的換發，也必須綁定高時數的性別平等、兒童心理與權力界線課程。其次，一旦接獲性平或體罰檢舉，應立即啟動預防性停職，將教練暫時抽離訓練環境，而非等待冗長的調查結果出爐才動作。對於包庇、隱匿的學校行政人員或助理教練，必須祭出連帶重罰，甚至直接中斷對該校體育班或球隊的經費補助，從資源端逼迫學校正視管理責任。最後，所有的權力膨脹，往往多數都源自於對贏球的渴望與焦慮。在台灣，基層學校的體育經費、教練的績效獎金與續聘與否，往往直接與比賽名次掛鉤，當一個教練能為學校帶來冠軍、帶來經費、帶來名氣時，學校便會自動對其管理上的瑕疵睜一隻眼閉一隻眼。政策的根本解方，在於解開這層畸形的資源綁定，教育部、教育局等相關主管機關，在分配基層經費時，不應再以賽事成績作為唯一標準，反而應將「球隊治理透明度」、「選手心理健康指標」、「教練進修時數」以及「學生學業完成度」納入重要的評估權重。這也代表著為政者必須在政策層面明確宣示，基層運動的核心「教育」大於「競技」，打棒球是為了培養孩子的團隊精神、挫折忍受力與強健體魄，而非成為教練兌換獎金與滿足私慾的工具。台中少棒性侵案的爆發，猶如一記沉重的警鐘，敲碎了台灣棒球強國的驕傲表象，讓我們看見藏匿在獎盃與榮耀背後的腐敗。刑期是對單一罪犯的懲罰，但真正的考驗，在於如何痛定思痛並立即展現改革決心，教育與運動主管機關不能再以「個案」視之，更不能在新聞熱潮退去後便故態復萌，每一個站上打擊區的孩子，都應該看見陽光灑在紅土上的希望，而非教練或僵固制度所漆上的厚重陰影，而盧秀燕市長也應展現更大的誠意，在任期結束前展開相關政策的精進與改革，讓未來不要再有任何一位孩子受害了。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com