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▲白沙屯媽起駕典禮時，多位政治人物輪流致詞引起信徒不滿，現場噓聲四起。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2026.04.13）

▲白沙屯媽祖在大甲鎮瀾宮「四媽會」，董事長顏清標親自接駕。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書，2026.04.13）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香活動，一年一度的宗教盛事今天凌晨展開，但起駕典禮10幾位政治人物冗長致詞，導致現場噓聲四起，信徒怒批反客為主，嚴重拖延白沙屯媽祖徒步進香的時辰。拱天宮主委洪文華表示，今年首次有3位媽祖一起出巡，光是轎內安座就花了近一小時，才安排政治人物輪流致詞，廟方以後會改進。今年的白沙屯媽祖起駕典禮，表定昨晚23點55分進行，但「粉紅超跑」離開拱天宮的時間，卻是今（13）日凌晨近1時。由於過程中有10餘位藍綠政治人物輪流致詞，現場信徒頻頻表達不耐煩、噓聲連連；稍晚致詞立委陳亭妃、的前台北市副市長李四川馬上改為5、6句話結束，現場爆出歡呼聲。信徒在網路抱怨「超扯的啦！今年嚴重delay白沙屯媽祖徒步時間，政治人物可以不要再演講了嗎？」「媽祖選的出發時間，被他們搞到都錯過了」、「去年致詞到12點多才起駕，今年這群比去年誇張，一堆廢話！」也有人耐心解釋，登轎時間是指媽祖上神轎的時間，但安座過程需要極謹慎地進行、反覆確認神尊有沒綁妥才會出發。網友仍不滿，主張媽祖才是主角「政客真的不用說些八竿子打不著的話，安安靜靜不好嗎？」、「就是不想聽一坨人接二連三講廢話，被噓活該啦！」白沙屯媽祖的粉紅超跑今天上午進入台中市大甲鎮瀾宮，由鎮瀾宮董事長顏清標接駕。對於信徒的批評，拱天宮主委洪文華表示，三位媽祖今年第一次一起出巡，坐虎邊的爐主媽僅一尺三，和白沙屯媽、山邊媽都不一樣，工作人員對擺放位置、固定方式比較沒經驗、時間拖比較久，花了將近一個小時才完成。洪文華說，去年政治人物致詞時間已經偏長，苗栗縣長鍾東錦於典禮前特別提醒不要講太久，否則會引起反彈，這次因為轎內安座時間拖太久，並不是政治人物硬要講話，廟方對流程細節會檢討改進。