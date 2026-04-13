柬埔寨金邊警方上週才在森速區一處公寓，搗毀大型電信網路詐騙窩點，逮捕218名外籍人士，其中包括5名台灣人，時隔僅一週就又破獲另一處詐騙集團據點，逮捕311人，當中有182名台籍人士一口氣被抓。
根據《柬中時報》報導，柬埔寨警方12日下午突襲位於莫尼旺大道、溫德姆至尊金邊首都酒店（Wyndham Grand Phnom Penh Capital）的電詐藏匿點，查獲涉案外籍人員311人，其中台灣人佔多數（182），另外還有中國72人、馬來西亞30人、越南23人、印度2人等等。
初步調查顯示，該集團組織分工嚴密，專門針對境外實施電信詐騙，最突出的作案手法是偽造印章、冒充台灣官員，欺騙台灣民眾，現場也查獲大量疑似用於詐騙的假公章與身分印章。除此以外，該團體還涉及投資騙局、虛擬貨幣詐騙。
柬埔寨執法單位查扣手機615台、筆電140台、CPU主機3台等大批犯案工具，所有涉案人員及相關證據，均已被依法移交，案件正在進一步調查中。
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初步調查顯示，該集團組織分工嚴密，專門針對境外實施電信詐騙，最突出的作案手法是偽造印章、冒充台灣官員，欺騙台灣民眾，現場也查獲大量疑似用於詐騙的假公章與身分印章。除此以外，該團體還涉及投資騙局、虛擬貨幣詐騙。
柬埔寨執法單位查扣手機615台、筆電140台、CPU主機3台等大批犯案工具，所有涉案人員及相關證據，均已被依法移交，案件正在進一步調查中。