我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「星之光藝術空間」學員允淇回憶當起當年正面臨婚姻破裂的困境因緣際會開始接觸藝術療癒，也因此踏上改變人生的起點。（圖／記者吳翊婕攝）

▲允淇的女兒Sarah跟隨母親腳步開始接觸藝術對話創作，學會與「焦慮」共處。（圖／記者吳翊婕攝）

在捷運江子翠站藝文廊，《心中的花園》持續展出。人流不斷向前，但作品卻像一種反方向的召喚，邀請觀看者停下來。在這場展覽中，創作不再只是藝術行為，而是一種內在對話的痕跡。有人在畫裡崩潰，也有人在顏色裡重新組合自己。「那一刻像回到小時候」 找回自己曾在人生最低谷徘徊的允淇回憶當起當年正面臨婚姻破裂的困境，「那時候我要離婚，但對方不肯，我幾乎是求助無門。」在人生最混亂的時候，因緣際會開始接觸藝術療癒，也因此踏上改變人生的起點。她分享，自己從小累積許多「不被理解與壓抑的情緒」，加上婚姻挫折，讓她長期處於負面與委屈之中。「那時候的我，其實很像『怨婦』，別人都說我看起來很兇，但其實只是內在很苦。」離婚後，45歲的她重新踏入職場，卻面臨巨大挑戰。「離開社會10年，我根本不知道能做什麼。」為了養育兩個孩子，她選擇從零開始投入業務工作，一邊拼事業、一邊持續投入學習。她特別提到一次印象深刻的經驗，在一次生日畫作中，她邊畫邊哭，「那是一種壓抑很久的情緒被釋放的感覺，哭完之後整個人變得很輕鬆。」她形容，那一刻像是找回童年，也重新認識自己。「藝術對話讓我可以允許自己做任何樣子，像小孩子一樣玩顏料，那是我以前沒有過的自由。」她說。從過去缺乏自信、充滿傷痕的家庭主婦，到如今自信穩定。她也鼓勵每個人，即使身處低谷，只要願意面對自己、持續調整，都有機會重新翻轉人生。焦慮沒有消失 「但我學會與他共處」23歲，剛大學畢業的Sarah是允淇的女兒，她正站在人生下一步的起點，對許多年輕人而言，卻也是焦慮最強烈的時刻。「我從小就是一個非常焦慮的人」，習慣為每個人生階段設定明確目標，不斷往前追趕。Sarah說，從小到大，她的人生幾乎都照著計畫走。國中時為了進入理想學校，甚至不惜與家人衝突，「那時候我很堅持，一定要讀想要的科系，甚至差點家庭革命。」最終她成功進入理想的語言學校，也一路順利升學。然而，看似順遂的人生，內心卻始終存在不安與迷惘。「我想要的東西幾乎都能得到，但內心一直有一種空掉的感覺。」她坦言，真正的轉折點出現在大學畢業前夕，「那時候突然發現，過去以為想做的事情，好像都不適合自己。」這種失去方向的狀態，加劇了她原本就存在的焦慮感。她回憶，在國外求學期間，偶然接觸到「藝術對話」，成為她第一次與自己「慢下來」的契機。「那時候只是想試試看，沒想到畫完第一幅畫，就真的感覺整個人安靜下來。」她形容，那是一種很明顯的差異，原本腦中充滿各種擔憂與思緒，但透過畫畫，「那些很在意的事情，好像突然沒有那麼重要了。」之後，她在短短一個月內畫了30多幅作品，有時一天甚至能完成3到4幅。「那段時間幾乎是整個人泡在顏料裡面。」她笑說。不同於傳統繪畫，她的創作多半是直覺性的，「我畫畫速度很快，可能5分鐘就一幅。」透過顏色與筆觸，她逐漸學會辨識自己的情緒狀態。「有一次我在要回法國前非常焦慮，我就畫了一幅畫，顏色很混亂、很緊張。但畫完之後，我反而不那麼焦慮了。」Sarah說，關鍵不在於解決問題，而是「看見」自己的狀態。藝術對話帶來的影響不只存在於畫畫當下，而是延伸到日常生活。「當你學會這一套之後，其實不用畫畫，也可以在生活中覺察自己。」對於未來，Sarah坦言仍沒有明確方向，但心境已經不同。「我現在還是23歲，不一定知道未來要做什麼，但我不會像以前那麼焦慮。」「迷惘」不再是需要被消除的問題，而是可以被理解與共處的狀態。母女共同用畫作治癒人生每個焦慮的片刻，在色彩流動與筆觸停留之間，不只是創作，更是在練習放慢節奏，重新靠近自己的感受。