在捷運江子翠站藝文廊，《心中的花園》持續展出。人流不斷向前，但作品卻像一種反方向的召喚，邀請觀看者停下來。在這場展覽中，創作不再只是藝術行為，而是一種內在對話的痕跡。有人在畫裡崩潰，也有人在顏色裡重新組合自己。
「那一刻像回到小時候」 找回自己
曾在人生最低谷徘徊的允淇回憶當起當年正面臨婚姻破裂的困境，「那時候我要離婚，但對方不肯，我幾乎是求助無門。」在人生最混亂的時候，因緣際會開始接觸藝術療癒，也因此踏上改變人生的起點。
她分享，自己從小累積許多「不被理解與壓抑的情緒」，加上婚姻挫折，讓她長期處於負面與委屈之中。「那時候的我，其實很像『怨婦』，別人都說我看起來很兇，但其實只是內在很苦。」
離婚後，45歲的她重新踏入職場，卻面臨巨大挑戰。「離開社會10年，我根本不知道能做什麼。」為了養育兩個孩子，她選擇從零開始投入業務工作，一邊拼事業、一邊持續投入學習。
她特別提到一次印象深刻的經驗，在一次生日畫作中，她邊畫邊哭，「那是一種壓抑很久的情緒被釋放的感覺，哭完之後整個人變得很輕鬆。」她形容，那一刻像是找回童年，也重新認識自己。「藝術對話讓我可以允許自己做任何樣子，像小孩子一樣玩顏料，那是我以前沒有過的自由。」她說。
從過去缺乏自信、充滿傷痕的家庭主婦，到如今自信穩定。她也鼓勵每個人，即使身處低谷，只要願意面對自己、持續調整，都有機會重新翻轉人生。
焦慮沒有消失 「但我學會與他共處」
23歲，剛大學畢業的Sarah是允淇的女兒，她正站在人生下一步的起點，對許多年輕人而言，卻也是焦慮最強烈的時刻。「我從小就是一個非常焦慮的人」，習慣為每個人生階段設定明確目標，不斷往前追趕。
Sarah說，從小到大，她的人生幾乎都照著計畫走。國中時為了進入理想學校，甚至不惜與家人衝突，「那時候我很堅持，一定要讀想要的科系，甚至差點家庭革命。」最終她成功進入理想的語言學校，也一路順利升學。然而，看似順遂的人生，內心卻始終存在不安與迷惘。
「我想要的東西幾乎都能得到，但內心一直有一種空掉的感覺。」她坦言，真正的轉折點出現在大學畢業前夕，「那時候突然發現，過去以為想做的事情，好像都不適合自己。」這種失去方向的狀態，加劇了她原本就存在的焦慮感。
她回憶，在國外求學期間，偶然接觸到「藝術對話」，成為她第一次與自己「慢下來」的契機。「那時候只是想試試看，沒想到畫完第一幅畫，就真的感覺整個人安靜下來。」
她形容，那是一種很明顯的差異，原本腦中充滿各種擔憂與思緒，但透過畫畫，「那些很在意的事情，好像突然沒有那麼重要了。」之後，她在短短一個月內畫了30多幅作品，有時一天甚至能完成3到4幅。「那段時間幾乎是整個人泡在顏料裡面。」她笑說。
不同於傳統繪畫，她的創作多半是直覺性的，「我畫畫速度很快，可能5分鐘就一幅。」透過顏色與筆觸，她逐漸學會辨識自己的情緒狀態。「有一次我在要回法國前非常焦慮，我就畫了一幅畫，顏色很混亂、很緊張。但畫完之後，我反而不那麼焦慮了。」Sarah說，關鍵不在於解決問題，而是「看見」自己的狀態。
藝術對話帶來的影響不只存在於畫畫當下，而是延伸到日常生活。「當你學會這一套之後，其實不用畫畫，也可以在生活中覺察自己。」
對於未來，Sarah坦言仍沒有明確方向，但心境已經不同。「我現在還是23歲，不一定知道未來要做什麼，但我不會像以前那麼焦慮。」「迷惘」不再是需要被消除的問題，而是可以被理解與共處的狀態。
母女共同用畫作治癒人生每個焦慮的片刻，在色彩流動與筆觸停留之間，不只是創作，更是在練習放慢節奏，重新靠近自己的感受。
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曾在人生最低谷徘徊的允淇回憶當起當年正面臨婚姻破裂的困境，「那時候我要離婚，但對方不肯，我幾乎是求助無門。」在人生最混亂的時候，因緣際會開始接觸藝術療癒，也因此踏上改變人生的起點。
她分享，自己從小累積許多「不被理解與壓抑的情緒」，加上婚姻挫折，讓她長期處於負面與委屈之中。「那時候的我，其實很像『怨婦』，別人都說我看起來很兇，但其實只是內在很苦。」
離婚後，45歲的她重新踏入職場，卻面臨巨大挑戰。「離開社會10年，我根本不知道能做什麼。」為了養育兩個孩子，她選擇從零開始投入業務工作，一邊拼事業、一邊持續投入學習。
她特別提到一次印象深刻的經驗，在一次生日畫作中，她邊畫邊哭，「那是一種壓抑很久的情緒被釋放的感覺，哭完之後整個人變得很輕鬆。」她形容，那一刻像是找回童年，也重新認識自己。「藝術對話讓我可以允許自己做任何樣子，像小孩子一樣玩顏料，那是我以前沒有過的自由。」她說。
焦慮沒有消失 「但我學會與他共處」
23歲，剛大學畢業的Sarah是允淇的女兒，她正站在人生下一步的起點，對許多年輕人而言，卻也是焦慮最強烈的時刻。「我從小就是一個非常焦慮的人」，習慣為每個人生階段設定明確目標，不斷往前追趕。
Sarah說，從小到大，她的人生幾乎都照著計畫走。國中時為了進入理想學校，甚至不惜與家人衝突，「那時候我很堅持，一定要讀想要的科系，甚至差點家庭革命。」最終她成功進入理想的語言學校，也一路順利升學。然而，看似順遂的人生，內心卻始終存在不安與迷惘。
「我想要的東西幾乎都能得到，但內心一直有一種空掉的感覺。」她坦言，真正的轉折點出現在大學畢業前夕，「那時候突然發現，過去以為想做的事情，好像都不適合自己。」這種失去方向的狀態，加劇了她原本就存在的焦慮感。
她回憶，在國外求學期間，偶然接觸到「藝術對話」，成為她第一次與自己「慢下來」的契機。「那時候只是想試試看，沒想到畫完第一幅畫，就真的感覺整個人安靜下來。」
不同於傳統繪畫，她的創作多半是直覺性的，「我畫畫速度很快，可能5分鐘就一幅。」透過顏色與筆觸，她逐漸學會辨識自己的情緒狀態。「有一次我在要回法國前非常焦慮，我就畫了一幅畫，顏色很混亂、很緊張。但畫完之後，我反而不那麼焦慮了。」Sarah說，關鍵不在於解決問題，而是「看見」自己的狀態。
藝術對話帶來的影響不只存在於畫畫當下，而是延伸到日常生活。「當你學會這一套之後，其實不用畫畫，也可以在生活中覺察自己。」
對於未來，Sarah坦言仍沒有明確方向，但心境已經不同。「我現在還是23歲，不一定知道未來要做什麼，但我不會像以前那麼焦慮。」「迷惘」不再是需要被消除的問題，而是可以被理解與共處的狀態。
母女共同用畫作治癒人生每個焦慮的片刻，在色彩流動與筆觸停留之間，不只是創作，更是在練習放慢節奏，重新靠近自己的感受。