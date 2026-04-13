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粉紅超跑大甩尾進大甲鎮瀾宮！罕見「四媽相會」成真

▲粉紅超跑準備進入鎮瀾宮時，直接來了個大甩尾，導致後方轎班大哥被甩飛跌倒在地，所幸在旁人協助確認之後並無大礙。（圖／Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖進香今（13）日邁入第一天行程，首日上午就抵達大甲鎮瀾宮停駕，讓全台信眾見證「四媽相會」的奇蹟。不過，就在粉紅超跑要進入大甲鎮瀾宮前，媽祖婆似乎著急地想要進宮，直接來個大甩尾，導致轎班大哥被甩飛。畫面曝光後也讓全場信眾嘖嘖稱奇：「媽祖婆想見姊妹等不及了！」白沙屯媽祖起駕展開8天7夜的進香之旅，今（13）日上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮。上一次粉紅超跑進入鎮瀾宮，已經要追溯到2006年；而今年粉紅超跑上坐著白沙屯媽、山邊媽以及首度參與的爐主媽，不僅是三媽首度同行，又與大甲媽祖在鎮瀾宮相會，因此形成極度罕見的不過，在今天的「四媽相會」發生前，粉紅超跑準備進入鎮瀾宮時，直接來了個大甩尾，導致後方轎班大哥被甩飛跌倒在地，所幸大哥並無大礙。隨後粉紅超跑在廟埕三進三出，最終停駕在大甲鎮瀾宮。大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤皆持香參拜白沙屯媽祖。不少信眾看完現場畫面之後，也紛紛驚呼：「這一定是山邊媽祖婆駕駛的甩尾漂移入庫」、「三位媽祖婆等不及要跟姊妹相見了」、「媽祖婆太嗨、力道太強，轎班大哥沒事吧」。