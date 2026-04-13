為了與世界田徑總會（World Athletics）現行的積分制度深度接軌，田協近年全力推動國內賽事轉型。原定於今年6月舉辦的賽事，在重新申辦後正式更名為「2026新北國際田徑公開賽」，不僅宣告台灣田徑重回國際版圖，更標誌著賽事層級升級。賽事已由過往的邀請賽層級，正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤（Silver Label）」B級賽事，讓台灣頂尖選手得以在自家爭取積分，劍指亞運、奧運殿堂。
賽事層級全面進階 打造國際級競技殿堂
在運動部的鼎力支持下，國內田徑賽事水平已顯著提升。包含新北市萬金石馬拉松與台北馬拉松雙雙榮獲世界田徑總會金標籤（Gold Label）殊榮；而過往深受亞洲各國好評的國際田徑公開賽，今年亦成功轉型，由過往的邀請賽層級，正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤（Silver Label）」B級賽事。
冠名在地城市 接軌國際賽事慣例
為了進一步強化賽事的在地認同感，並參考世界田徑大獎賽（World Athletics Tour）以城市命名的國際慣例，本屆賽事重新申辦後正式定名為「2026新北國際田徑公開賽」
此舉除了彰顯新北市對田徑賽事的支持，更希望透過「城市冠名」結合在地特色觀光，將運動賽事打造成為新北市最閃亮的國際名片，讓各國選手在競賽之餘，深度體驗臺灣城市的熱情與魅力
亞運前哨站！ 楊俊瀚陳玟溥領銜衝擊名古屋亞運
作為2026年名古屋亞運的關鍵前哨站，本次賽事定於6月6日至7日在新北市板橋體育場引爆戰火。目前國內多位指標性名將已蓄勢待發，包括男子100公尺陳玟溥、台灣最速男楊俊瀚，以及三級跳遠名將李允辰，這些國手將與來自亞洲及世界各國的頂尖運動員展開較量，在銀標籤的高積分加持下，全力衝擊亞運參賽標準。
更多關於賽程、參賽名單及報名細節，請至中華民國田徑協會官網查詢，官網連結： https://www.athletics.org.tw
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在運動部的鼎力支持下，國內田徑賽事水平已顯著提升。包含新北市萬金石馬拉松與台北馬拉松雙雙榮獲世界田徑總會金標籤（Gold Label）殊榮；而過往深受亞洲各國好評的國際田徑公開賽，今年亦成功轉型，由過往的邀請賽層級，正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤（Silver Label）」B級賽事。
冠名在地城市 接軌國際賽事慣例
為了進一步強化賽事的在地認同感，並參考世界田徑大獎賽（World Athletics Tour）以城市命名的國際慣例，本屆賽事重新申辦後正式定名為「2026新北國際田徑公開賽」
此舉除了彰顯新北市對田徑賽事的支持，更希望透過「城市冠名」結合在地特色觀光，將運動賽事打造成為新北市最閃亮的國際名片，讓各國選手在競賽之餘，深度體驗臺灣城市的熱情與魅力
亞運前哨站！ 楊俊瀚陳玟溥領銜衝擊名古屋亞運
作為2026年名古屋亞運的關鍵前哨站，本次賽事定於6月6日至7日在新北市板橋體育場引爆戰火。目前國內多位指標性名將已蓄勢待發，包括男子100公尺陳玟溥、台灣最速男楊俊瀚，以及三級跳遠名將李允辰，這些國手將與來自亞洲及世界各國的頂尖運動員展開較量，在銀標籤的高積分加持下，全力衝擊亞運參賽標準。
更多關於賽程、參賽名單及報名細節，請至中華民國田徑協會官網查詢，官網連結： https://www.athletics.org.tw