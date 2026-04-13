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2026新北市長選戰逐漸升溫，國民黨參選人李四川日前表示，近期將會與民眾黨代表黃國昌接洽，引發外界高度關注。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，李四川與民進黨參選人蘇巧慧的支持度差距僅1個百分點，呈現膠著局勢，選戰勝負關鍵落在尚未表態的中間選民，而台北市長蔣萬安恐成影響新北選情的最強「跨區外卡（Wild Card，簡稱WC）」《美麗島電子報》今（13）日公布最新民調指出，在藍綠對決情境下，李四川支持度為35.5%，略高於蘇巧慧的34.5%；另有10.3%選民表示不投票或投廢票，仍有19.6%未表態。雙方差距落在統計誤差範圍內，幾乎呈現平手局面。分析指出，目前藍綠基本盤已大致歸隊，未來選戰走向將由近三成游離選民決定，這也顯示了「中間選民」將成為左右勝負的關鍵力量。在「是否適合擔任市長」的評估上，李四川獲得41.5%認為適合，蘇巧慧則為43.5%。不過值得注意的是，蘇巧慧的評價呈現較明顯兩極化，20.7%民眾認為「很適合」，以及13.7%選民認為「很不適合」，兩者比例皆高於李四川，顯示其動員能力較強，但也可能面臨支持度上限的限制；相較之下，李四川形象較為穩健溫和。此外，民調亦針對政治人物好感度進行調查，台北市長蔣萬安以62.6%居首，其次為台中市長盧秀燕48.7%，以及前行政院長蘇貞昌48.5%。《美麗島電子報》分析認為，蔣萬安有望成為影響新北選情的關鍵「跨區外卡」。至於民眾黨方面聲量偏弱，前主席柯文哲好感度為25.2%，黃國昌則為22.3%，呈現明顯落差。根據《美麗島電子報》的報告指出，「第三勢力」在新北的影響力有邊緣化趨勢，整體選戰格局逐步回到藍綠零和對決。本次民調由《美麗島電子報》委託進行，調查時間為2026年4月8日至10日，以新北市年滿20歲民眾為對象，採用住宅電話與行動電話雙軌抽樣，透過電腦輔助電話訪問（CATI）完成，共回收有效樣本1075份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。