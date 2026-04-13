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▲林志穎夫妻昨日都到球賽現場幫兒子Kimi加油。（圖／IG＠jimmylin、＠kellymermaidchen）

▲Kimi（右）的身高已超越爸爸林志穎（左）。（圖／IG＠kellymermaidchen）

▲16歲的Kimi已經長成小帥哥，且相當熱愛運動。（圖／微博＠橘子娛樂）

▲Kimi（左）小時候的模樣超級可愛。（圖／IG＠jimmylin）

男星林志穎的大兒子Kimi今年16歲了，目前就讀高中的他，身高已經超過172公分的爸爸，目測接近180公分。不僅如此，Kimi還成了運動健將，昨（12）日媽媽陳若儀就在IG分享多張Kimi參加羽球比賽的照片，只見他跳起在半空中揮拍，姿勢相當到位，十分帥氣。微博網友也因此循線找到Kimi的學校，翻出他的正面照，直呼Kimi真的長大了。林志穎和陳若儀昨日都陸續分享Kimi參加羽球比賽的照片，只見Kimi長高不少，穿著白色球衣搭配黑色球褲，在場上賣力揮拍，最後還成功贏下比賽，讓全家人都很開心，紛紛發文恭喜Kimi。陳若儀更穿上背後印有Kimi名字的球衣，看得出來相當以兒子為榮。而Kimi的身高其實早在14歲時就超越爸爸了，林志穎2024年出席記者會時曾透露，Kimi很愛打籃球，基因也像到擁有名模身材的陳若儀，當時身高就已達175公分，但Kimi的目標是要長到185公分以上，還在努力中，他也很看好兒子。不過Kimi自從回歸校園生活後，就不再公開露臉，讓粉絲都很想念他，也好奇小時候如此可愛的Kimi，長大是否一樣帥氣。於是微博有粉絲循線挖出Kimi在學校的照片，曝光Kimi的正臉。只見16歲的Kimi已邁入青少年階段，濃眉大眼的長相十分帥氣，網友看了也紛紛留言，「Kimi完全沒長歪」、「原來Kimi已經這麼大了」、「是個小帥哥耶」。另外也有粉絲呼籲大家給Kimi一點隱私空間，不要再將照片外流。