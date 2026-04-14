我是廣告 請繼續往下閱讀

5月9日媽祖生！補運最佳吉日 3生肖運勢暴衝

第三名：生肖雞

▲生肖雞桃花運提升，透過外在整理提升魅力，能增加感情發展機會。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

第二名：生肖猴

第一名：生肖蛇

▲媽祖生日這天，屬蛇者財運最強，正偏財皆可能進帳，整體運勢同步上升。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

5月9日（農曆3月23日）迎來媽祖誕辰，被視為一年之中重要的轉運節點。命理師小孟老師表示，這一天若能誠心參拜、調整狀態，對整體運勢有加乘效果，尤其點名生肖雞、猴、蛇最容易在這天迎來突破。不僅有機會在職場遇到貴人賞識，也可能帶動正財與偏財進帳，甚至在感情上出現進展，透過外在整理與實際努力，讓運勢全面翻轉。小孟老師分析，媽祖生日當天能量強，若能保持心誠則靈，並搭配整潔儀容與正向心念，更容易放大好運效果。以下3個生肖被點名在當天特別有感：屬雞者若想提升戀愛運勢，參拜前務必要先打理好個人外表。小孟老師指出，外在形象將直接影響桃花能量，當天容易讓個人魅力被看見，有助於曖昧關係升溫，甚至促成雙方心意相通。對單身者來說，是擺脫單身、開啟新感情的重要契機，在媽祖庇佑下，戀愛運勢可望明顯上揚。屬猴者在媽祖誕辰參拜，事業與人際運勢表現突出。小孟老師表示，當天容易吸引身邊朋友、同事，甚至長官與潛在貴人的注意與支持，讓個人能力被看見。若把握機會展現實力，有望獲得升遷機會或重要任務，進而帶動事業發展，對整體貴人運與職場表現都有顯著助益。在本次運勢排行中，屬蛇者居於首位，財運表現最為亮眼。小孟老師指出，當天無論正財或偏財都有發揮空間，只要願意積極衝刺業績，就可能獲得獎金、分紅等實質回報。此外，好運也可能延伸至偏財領域，「有機會中獎或有意外之財進帳」，讓整體財富累積能力進一步提升，表現相當搶眼。