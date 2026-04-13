美國與伊朗停火及荷姆茲海峽重開的談判，在上週末不歡而散。白宮官員透露，川普為談判中畫下六條不可逾越的紅線，包括停止核計劃、完全開放荷姆茲海峽且不許收取通行費等。
據NHK報導，美國副總統范斯（J.D. Vance）與伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週末率雙方代表團，在巴基斯坦舉行停火談判，但最終未能達成協議。
美國政府官員透露，川普為協商中設定6項不可退讓的底線，包括「終止鈾濃縮活動」、「拆除所有主要核濃縮設施」、「回收400多公斤的高濃縮鈾」、「接受包括地區盟友在內的更廣泛的和平、安全和降級框架」、「完全開放荷姆茲海峽且不得徵收通行費」、「停止金援哈瑪斯、真主黨及葉門反政府武裝組織胡塞武裝」。
伊朗官媒12日報導伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話的內容，裴澤斯基安指出，達成協議的最大障礙是美國方面的雙重標準與極權主義，若美國遵守國際法框架，就有達成協議的可能。
CNN報導，范斯在離開伊斯蘭瑪巴德時，表示他已經提出最終且最好的方案，暗示伊朗仍有時間接受條件。
儘管談判過程中不乏艱難時刻，但雙方的會談並非完全充滿敵意。據川普和其他知情人士透露，經過數小時的閉門會談，雙方對彼此產生了一定的尊重。儘管如此，鑑於伊朗先前對美國多項要求的抵制，德黑蘭是否會很快接受川普的條件尚不明朗。
川普則抱持不同觀點，認為伊朗軍事實力已遭嚴重削弱，德黑蘭接受美方要求才是明智之舉。
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美國政府官員透露，川普為協商中設定6項不可退讓的底線，包括「終止鈾濃縮活動」、「拆除所有主要核濃縮設施」、「回收400多公斤的高濃縮鈾」、「接受包括地區盟友在內的更廣泛的和平、安全和降級框架」、「完全開放荷姆茲海峽且不得徵收通行費」、「停止金援哈瑪斯、真主黨及葉門反政府武裝組織胡塞武裝」。
伊朗官媒12日報導伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話的內容，裴澤斯基安指出，達成協議的最大障礙是美國方面的雙重標準與極權主義，若美國遵守國際法框架，就有達成協議的可能。
CNN報導，范斯在離開伊斯蘭瑪巴德時，表示他已經提出最終且最好的方案，暗示伊朗仍有時間接受條件。
儘管談判過程中不乏艱難時刻，但雙方的會談並非完全充滿敵意。據川普和其他知情人士透露，經過數小時的閉門會談，雙方對彼此產生了一定的尊重。儘管如此，鑑於伊朗先前對美國多項要求的抵制，德黑蘭是否會很快接受川普的條件尚不明朗。
川普則抱持不同觀點，認為伊朗軍事實力已遭嚴重削弱，德黑蘭接受美方要求才是明智之舉。
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