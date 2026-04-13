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▲林倪安（如圖）先前指控朱宇謀酒駕、暴力相向。（圖／資料照）

朱宇謀拍6分鐘片告林倪安！怒駁酒駕、暴力

▲▼朱宇謀曬出與林倪安對話紀錄。（圖／翻攝自朱宇謀IG）

藝人朱宇謀近日遭前女友林倪安爆料「行動約砲渣男」，討母乳、劈腿甚至暴力相向，引爆外界輿論，今（13）日稍早朱宇謀透過社群IG曬出6分鐘影片，大動作開戰林倪安，朱宇謀今稍早po影片表示，與林倪安是認識20多年的大學同學，去（2025）年9月開始有密切往來，後來雙方協議以室友的身分同住並且共同分擔房租，「我們並非是林倪安在新聞爆料中所說的男女交往關係，後來我們的相處也開始出現許多摩擦，其中一個很大的原因，就是因為雙方對這段關係、還有住在一起的界線，理解一直不太一樣。」指控林倪安，頻繁要求報備到家。朱宇謀指控，去年12月底林倪安和自己借車時，看到左側車門有刮傷的痕跡，便自行詢問並判斷前一晚為酒駕擦撞，「但我當下就已經明確的否認酒駕，也清楚說明自己的狀況，可是後續，林倪安卻用片面的截圖，拿車門刮傷事件，在自己的社群、媒體上影射我酒駕，對我進行抹黑，我要明確地說，這不是事實，針對這樣的做法，已經嚴重影響到我的名譽，正式提告。」除了上述事件外，今一早也有一名W女星指出，自己因飲酒後不適而躺在沙發休息，怎料朱宇謀突然靠近並脫下褲子，做出不當行為，使她身心承受極大壓力，考量自身安全與權益她最終決定報警處理，並正式提出性侵未遂告訴，由於案件進入司法程序，她也遵循相關規定未進一步公開細節，有待後續釐清。對此，林倪安律師也回應《NOWNEWS今日新聞》：「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無誹謗之意圖。倪安所述均有證據，且也有相關證據可以證明朱先生發文的內容所言不實。希望朱先生自重。」其友人也嗆聲：「朱先生別說謊了，證據都打臉你了，還繼續說謊？」