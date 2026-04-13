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▲GD（右）唱到最後，才脫掉半邊外套，露出一邊手臂。（圖／YouTube@Coachella）

BIGBANG在今（13）日下午1點半（美國時間4月12日加州時間晚上10點半）登上全球音樂盛事《Coachella（科切拉）》的「Outdoor Theatre」室外舞台。3人用多首經典歌曲〈謊言〉、〈一天一天〉等，讓全場淚崩大合唱。接著太陽獻唱solo曲，原本就只穿外套的他，還再度脫衣裸上半身，讓全場嗨翻。不過之後合體GD唱〈GOOD BOY〉的時候，對比GD戴超大頂毛帽，全身上下包緊緊，極度反差讓粉絲全笑翻直呼：「根本是不同季節。」太陽在表演solo歌曲〈RINGA LINGA〉時，唱一唱把外套直接脫掉，整個裸上身熱舞，讓現場尖叫聲不斷。不料之後與GD合唱〈GOOD BOY〉時，GD不僅戴著超大毛帽，還穿著外套、內搭背心、長褲、靴子，整個人從頭到尾包緊緊，跟太陽站在一起，根本像是兩個不同季節，讓粉絲都忍不住笑翻。而GD也唱到最後，才脫掉半邊外套，僅僅露出一邊手臂，真的有夠保守。除了solo與雙人曲外，GD，太陽、大聲也帶來經典歌曲〈謊言〉、〈一天一天〉等，音樂一下就讓粉絲掀起濃濃回憶殺，跟著成員一起大合唱，還有人忍不住唱到淚崩，展現對BIGBANG合體的想念。BIGBANG於台灣時間4月13日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」舞台，活動全程透過，讓全球粉絲同步參與這場盛會。BIGBANG接連帶來〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈SOBER〉、〈We Like 2 Party〉、〈Loser〉、〈Tonight〉、〈謊言〉、〈一天一天〉、太陽solo〈RINGA LINGA〉、GD solo〈Power〉、GD X 太陽〈GOOD BOY〉、大聲solo〈Look At Me, Gwisun〉、〈Home Sweet Home〉、〈Bad Boy〉、〈Last Dance〉、〈STILL LIFE〉等歌曲，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。