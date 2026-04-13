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勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，國民黨立院黨團列出時間表，證實台印簽署MOU是在2024年2月16日、也就是立法委員剛換屆還沒開會的空窗期，打臉綠營側翼瘋傳「國民黨也支持引進印度移工」的說法。對此，粉專政客爽直呼，「建議之後民進黨高官、民代、青鳥的家拿出來給印度移工當宿舍，這樣捨己為人的精神，才會讓島嶼天光。」政客爽在臉書發文表示，賴政府要引進印度移工嚇爆台灣女性、家長，結果青鳥緊張到拿著「國民黨提案要嚴審」的文件，瞎扯是支持印度移工來台。政客爽指出，從時間序看就知道從頭到尾都是賴政府要開放印度移工，國民黨作為在野黨只能夠審查相關議案，沒有權力決定開放，「113年2月16日，民進黨政府跟印度簽署MOU，決議引進印度移工；113年4月2日，行政院將此 MOU 函送立法院，僅要求『備查』；113年6月26日，國民黨委員提案要求嚴審、民進黨委員提案要求加速；115年4月9日，賴政府勞動部長洪申翰稱『有望年底前引進印度移工』」。政客爽續指，事實上民進黨一波正規軍帶著側翼洗地是失敗的，因為社群看了一圈，除了青鳥以外，大部分人都是擔心「政府開放印度移工」。如果當執政黨不會學著負責任，而是要用下三濫的手段斷章取義、混淆視聽，終究會被民意給淘汰。政客爽狠酸，「為了台印友好，建議之後民進黨高官、民代、青鳥的家拿出來給印度移工當宿舍，這樣捨己為人的精神，才會讓島嶼天光。」