台灣引進印度移工的政策討論近來再度升溫，對此，勞動部長洪申翰今（10）日臉書發文提出「兩大原則」，表示如果沒能達成就沒有所謂引進的問題。

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勞動部長洪申翰指出，這幾天大家很關心印度移工的議題，想跟大家做一點說明。首先，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能。這也是很多產業的期待。

​洪申翰表示，「臺印勞工MOU」在2024年二月簽署，年中送交立法院審查。當時的審查，是在不分黨派都參與且支持下通過。在這樣行政與立法的授權下，勞動部開始更進一步跟印方展開磋商。

​在磋商中，臺印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，勞動部是很審慎的把關，以及提出我方認為重要而必要的要求。

​也因為這一份審慎，所以在MOU立法院審查通過後到現在，這快兩年不算短的時間，台灣是一直都在很慎重的把關中，絕對不是也不會冒進行事。

​洪申翰表示，近來社會各種不同面向的聲音，他們都有密切關注，因此，他想跟大家報告，接下來的引進與否，需要有兩個前提：第一、企業端對印度移工的需求。第二、印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關。

​洪申翰指出，如果沒能達成這兩個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。


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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...