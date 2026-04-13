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▲ 林智鴻要求副市長林欽榮務必從水質面、環境面、休憩面，加速鳳山溪整治，讓中崙加速走向繁榮。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻今（13）日於都委會質詢時指出，許多中崙居民對區段徵收存有疑慮，就怕抽到鳳山溪邊「價值差五甲路邊一大截」，他感慨市府雖努力整治，但進度仍不如人意，讓本應清淨宜居的河畔，變成市府擔心成為招商阻礙，居民也不願接受的「鄰避設施」。林智鴻也說，水利局日前承諾今年六月截流設施啟用後能達成「全河段無中度污染」，不只應達標，更應承諾推進至「無污染」時間表，以及儘快落實其他河岸環境營造設施，甚至運用產專區開發契機加速辦理「否則一條鳳山的生命之河，變成沒人想接近的鄰避設施，情何以堪？」林智鴻認為，年初三場由經發局主辦之說明會，市府未能有效釋疑，並即時因應民怨修正計畫內容，將拖慢有關進程，呼籲對於資訊透明與溝通應加速落實。林智鴻表示，全世界雖未必有「遇水則發」傳統，但設在河岸邊的企業總部不計其數，如倫敦匯豐銀行總部，以及位在首爾汝矣島，與漢江咫尺之隔的LG雙子大樓，甚至日前選擇入主北士科的輝達總部，和一旁預計年底完工的金仁寶總部，也都在外雙溪邊。不過，讓中崙質疑的是，為何產專區不能放在鳳山溪邊，若是市府擔心周邊環境不佳，對招商會有影響，為何不是整治環境，而就得讓未來「中籤」居民獨自承受。林智鴻認為，高市府各局處應有同理心看待不同意見，換位思考「如果叫你現在搬去長年中度，或重度污染水域的旁邊居住，你願意嗎？」反倒應趁此時調整產專區位置規劃，並透過更高強度有效整治，扭轉大家對鳳山溪的既定印象「讓曾經最污染之處，變成未來最聰明、最賺錢的地方」。林智鴻強調，過去爭取鳳山溪近2億整治硬體建設，水利局曾在回覆他提案時表示，6月啟用截流設施後就能達成「全河段無中度污染」目標，面對中崙農業區變更、開發在即，他要求副市長林欽榮務必從水質面、環境面、休憩面，加速鳳山溪整治，讓中崙加速走向繁榮。