印度移工來台議題近期在台灣引發諸多討論，部分民眾擔憂原已失序的外籍移工管理與大量逃逸外勞問題更加嚴重，日本近年來也有許多南亞尼泊爾移工，在超商櫃台及藍領勞動產業工作，部分印度移工也做著資訊產業工作。究竟日本民眾如何看待外籍移工？根據最新調查，對於是否接納外籍移工問題，日本人目前抱持非常謹慎的態度，近幾年變得更加明顯，在諸多外籍工作者國籍之中，日本人最不喜歡中國出身者，印度反而還能排在第三。
根據朝日新聞報導，美國史丹佛大學社會學系教授、亞太研究中心主任筒井清輝，以及澳洲蒙納許大學副教授克拉布特里(Charles Crabtree)針對日本社會、經濟、政治等多種主題進行的民意調查，其受訪人數屬於日本最大規模之一，調查的主題涵蓋到「移民」與「外國人」議題
調查時間在2026年2月6日至8日，以及2月13日至16日兩個時段進行。兩次調查的受訪人數各為約4000人。調查探討了日本人對「接納外國勞工」的贊成或反對程度。包括該項目在內，調查對「氣候變遷與全球暖化」、「少子化」、「高齡化」、「現役世代的社會保障」、「國家預算削減」、「經濟差距」、「AI戰略」等16項政策進行詢問，要求受訪者從「同意」、「比較同意」、「比較不同意」、「不同意」四個選項中作答。
其中在外國人與移工議題部分，在第一次調查中，對「接納外國勞工」回答「同意」（前兩項）者為46.9%，回答「不同意」（後兩項）者為53.1%，反對比例為所有政策中最高。第二次調查結果亦相似，「同意」為46.6%，「不同意」為53.4%。
該研究團隊在2022年與2023年也曾進行調查，當時的政策民調問題共有14項，雖然回答選項略有不同，但內容仍可比較。2022年與2023年中，將意見區分為贊成與反對時，反對比例分別為35.5%與36.6%。也就是說，從2022年至2026年，反對比例增加了約18個百分點。相較之下，其他政策項目的反對比例大多減少或沒有變化，即使增加也僅數個百分點，因此關於移工及移民問題的變化相當顯著。
調查也詢問了哪種類型的移民較受歡迎，研究要求受訪者「以移民審查官的立場進行判斷」，調查詢問了九項屬性，包括性別、學歷、出身國家、日語能力、（移民）申請理由、職業、過去工作經驗長度、就業計畫，以及是否曾來過日本等。
學歷分為7種，從「沒有正式學校教育」到「相當於取得日本碩士學位」；出身國則有8個國家，包含美國、印度、土耳其、德國、巴西、越南、中國、韓國；日語能力分為4種，從「面試時需透過翻譯交談」到「面試時能流利說日語」。
申請理由分為3種，包含「與已在日本的家人一起生活」、「逃離政治或宗教迫害」、「尋求更好的工作」。職業共有11種，包括IT工程師、便利商店店員、看護人員、醫師、研究人員、金融顧問等。工作經驗從「沒有經驗」到「5年以上」共分四種，就業計畫則從「目前沒有找工作的計畫」到「已與日本雇主簽訂合約」，最後關於是否曾來過日本也分為5種選項，由「曾非法入境日本」到「曾多次以觀光簽證訪日」。
分析結果顯示，在上述各項條件中，最受支持的組合為：女性、研究所畢業、德國出身、面試時能流利說日語、申請理由為與在日本的家人同住、職業為醫師、擁有5年以上工作經驗、已與日本雇主簽約、曾與家人在日本生活6個月。
在出身國方面，最容易被接受的是德國，其次依序為美國、印度、越南、土耳其、巴西、韓國，敬陪末座的則是中國。
當被問及是否支持擴大接納更多移民，選項包括「贊成」、「比較贊成」、「比較反對」、「反對」。結果顯示，當受訪者在聽聞「移民將為日本經濟帶來利益」這一前提時，對接納移民的支持度上升最為顯著。相反地，當提到「移民增加將導致治理與治安混亂」的敘述時，反對比例上升最為明顯。顯見許多日本人在移民工作者問題上仍有許多矛盾之處，既想要移工帶來經濟果實，但又擔心移工難管理。
筒井清輝指出，日本近年來對是否允許外國勞工的關注度迅速提高，這可以被視為某些政黨（如參政黨）進行政治性輿論動員的影響。日本的外國人口比例雖然呈增加趨勢，但與歐美國家相比仍較低。即使是在移民不算多的國家，透過政治宣傳讓民意出現如此大的變化，仍然令人感到驚訝。
至於中國移民與移工較不受歡迎的現象，他表示，對於可能成為競爭對手、威脅自身地位的少數族群產生排斥，是一種相當普遍的現象。例如在美國，黑人開始進入白人的居住區與學校，部分白人感到自己的空間受到威脅，並認為對方是競爭者，因此產生反彈。對日本人而言，在亞洲外國人之中，越南人被認為是在照護等人手不足領域工作的群體，與其說是競爭者，不如說是補充性角色。這與對中國人的認知形成鮮明對比。
此外，日本人較容易接受的外國人，多半是「具有高學歷、良好工作經歷與日語能力，並具備為日本社會作出貢獻能力，且已做好相關準備的人才」。較容易被接受的外國人工作樣貌，是從事醫療、研究或科學等領域，會說日語、學歷較高，且來自歐美或越南的移民。類似的傾向在美國的調查中也可見，顯示能力是最重要的評估因素。
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調查時間在2026年2月6日至8日，以及2月13日至16日兩個時段進行。兩次調查的受訪人數各為約4000人。調查探討了日本人對「接納外國勞工」的贊成或反對程度。包括該項目在內，調查對「氣候變遷與全球暖化」、「少子化」、「高齡化」、「現役世代的社會保障」、「國家預算削減」、「經濟差距」、「AI戰略」等16項政策進行詢問，要求受訪者從「同意」、「比較同意」、「比較不同意」、「不同意」四個選項中作答。
其中在外國人與移工議題部分，在第一次調查中，對「接納外國勞工」回答「同意」（前兩項）者為46.9%，回答「不同意」（後兩項）者為53.1%，反對比例為所有政策中最高。第二次調查結果亦相似，「同意」為46.6%，「不同意」為53.4%。
該研究團隊在2022年與2023年也曾進行調查，當時的政策民調問題共有14項，雖然回答選項略有不同，但內容仍可比較。2022年與2023年中，將意見區分為贊成與反對時，反對比例分別為35.5%與36.6%。也就是說，從2022年至2026年，反對比例增加了約18個百分點。相較之下，其他政策項目的反對比例大多減少或沒有變化，即使增加也僅數個百分點，因此關於移工及移民問題的變化相當顯著。
調查也詢問了哪種類型的移民較受歡迎，研究要求受訪者「以移民審查官的立場進行判斷」，調查詢問了九項屬性，包括性別、學歷、出身國家、日語能力、（移民）申請理由、職業、過去工作經驗長度、就業計畫，以及是否曾來過日本等。
學歷分為7種，從「沒有正式學校教育」到「相當於取得日本碩士學位」；出身國則有8個國家，包含美國、印度、土耳其、德國、巴西、越南、中國、韓國；日語能力分為4種，從「面試時需透過翻譯交談」到「面試時能流利說日語」。
申請理由分為3種，包含「與已在日本的家人一起生活」、「逃離政治或宗教迫害」、「尋求更好的工作」。職業共有11種，包括IT工程師、便利商店店員、看護人員、醫師、研究人員、金融顧問等。工作經驗從「沒有經驗」到「5年以上」共分四種，就業計畫則從「目前沒有找工作的計畫」到「已與日本雇主簽訂合約」，最後關於是否曾來過日本也分為5種選項，由「曾非法入境日本」到「曾多次以觀光簽證訪日」。
分析結果顯示，在上述各項條件中，最受支持的組合為：女性、研究所畢業、德國出身、面試時能流利說日語、申請理由為與在日本的家人同住、職業為醫師、擁有5年以上工作經驗、已與日本雇主簽約、曾與家人在日本生活6個月。
在出身國方面，最容易被接受的是德國，其次依序為美國、印度、越南、土耳其、巴西、韓國，敬陪末座的則是中國。
當被問及是否支持擴大接納更多移民，選項包括「贊成」、「比較贊成」、「比較反對」、「反對」。結果顯示，當受訪者在聽聞「移民將為日本經濟帶來利益」這一前提時，對接納移民的支持度上升最為顯著。相反地，當提到「移民增加將導致治理與治安混亂」的敘述時，反對比例上升最為明顯。顯見許多日本人在移民工作者問題上仍有許多矛盾之處，既想要移工帶來經濟果實，但又擔心移工難管理。
筒井清輝指出，日本近年來對是否允許外國勞工的關注度迅速提高，這可以被視為某些政黨（如參政黨）進行政治性輿論動員的影響。日本的外國人口比例雖然呈增加趨勢，但與歐美國家相比仍較低。即使是在移民不算多的國家，透過政治宣傳讓民意出現如此大的變化，仍然令人感到驚訝。
至於中國移民與移工較不受歡迎的現象，他表示，對於可能成為競爭對手、威脅自身地位的少數族群產生排斥，是一種相當普遍的現象。例如在美國，黑人開始進入白人的居住區與學校，部分白人感到自己的空間受到威脅，並認為對方是競爭者，因此產生反彈。對日本人而言，在亞洲外國人之中，越南人被認為是在照護等人手不足領域工作的群體，與其說是競爭者，不如說是補充性角色。這與對中國人的認知形成鮮明對比。
此外，日本人較容易接受的外國人，多半是「具有高學歷、良好工作經歷與日語能力，並具備為日本社會作出貢獻能力，且已做好相關準備的人才」。較容易被接受的外國人工作樣貌，是從事醫療、研究或科學等領域，會說日語、學歷較高，且來自歐美或越南的移民。類似的傾向在美國的調查中也可見，顯示能力是最重要的評估因素。