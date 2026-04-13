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▲大聲、太陽、GD牽著手鞠躬喊：「WE ARE BIGBANG！」（圖／翻攝自Coachella YT）

BIGBANG今（13）日下午一點半（美國時間4月12日加州時間晚上10點半）登上全球音樂盛事Coachella（科切拉）「Outdoor Theatre」室外舞台，表演結束後，他們手牽著手對著台下大喊：「WE ARE BIGBANG！」接著現場響起安可曲音樂〈Still Life〉，不僅如此歌曲中前成員T.O.P饒舌的片段直接原聲播放，讓許多粉絲聽到這「驚喜串場」直接哭出來。BIGBANG稍早唱完〈WE LIKE 2 PARTY〉，一邊對台下粉絲說今天的表演已經結束，向粉絲介紹樂隊、舞者團隊，一邊牽起了手向粉絲深深鞠躬，並且大喊「WE ARE BIGBANG！」鞠躬完以後，太陽帶頭清唱起了〈Still Life〉一曲，接著音樂一響許多粉絲全都掉下眼淚，因為這也是前成員T.O.P以BIGBANG身分發行的最後一首團體歌曲，不僅如此，歌曲唱到T.O.P饒舌片段時，現場直接把他的聲音給放了出來，一刀未剪讓T.O.P唱完了一整段，讓許多粉絲聽完直接掉眼淚，直呼「20年的兄弟情永遠不會變！」BIGBANG於台灣時間4月13日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」舞台，活動全程透過，讓全球粉絲同步參與這場盛會，他們在現場演唱了〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈Sober〉、〈A fool of Tears〉、〈Loser〉、〈하루하루〉、〈거짓말〉、〈Ringa Linga〉、〈POWER〉、〈GOOD BOY〉、〈HANDO-CHOGUA〉、〈看我，貴順〉、〈Home Sweet Home〉、〈Bad Boy〉、〈We Like 2 Party〉、〈봄여름가을겨울（Still Life）〉共16首歌曲，從出道初期一路唱到近年作品，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。