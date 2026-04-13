勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，「公共政策網路參與平台」至今（13）日才4天已經突破３萬3000人附議要求立即中止。由於媒體過去曾報導「引進10萬印度移工」恐是中國認知作戰，國安局今日表示，這次看到是比較零星的操作， 沒有像上次1、2年前比較有系統。
立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席，並備質詢。
國民黨立委徐巧芯質詢關切印度移工開放是否有中共認知作戰？蔡明彥說，當初開放印度移工議題出來時，曾經有一波媒宣處理。徐巧芯又問，這次是否有來自於中共的認知作戰？蔡明彥表示，有！有！中共的有一些，委員應該知道了，以國安局的技術能量可以去進行相關帳號的原始IP查找，有一些IP只要判斷大概就知道是境外或是來自中共，也可透過爬蟲程式，可以針對內容篩濾，觀察傳播的管道是否有異常障礙，判斷是否為境外資訊。
徐巧芯問2024年簽訂台印MOU，是已經簽署沒公開？即便有人煽風點火，但不能民怨就認為是認知作戰？蔡明彥說，後來確實有簽署MOU，爭議訊息是根據傳散手法、異常帳號IP，這個議題引起關注是因為部分內容誇大引進印度移工可能對於台灣社會治安的影響，包括侵犯女性，分析起來是中共有在操作。
徐巧芯進一步詢問，近期印度移工議題的討論是否有中共認知作戰的痕跡，蔡明彥回應，最近觀察到的境外IP攻擊比較零星，目前還沒有1、2年前龐大的異常帳號操作，也就是沒有大規模作戰痕跡，不如幾年前是有系統的行動，目前沒有看到數量龐大異常操作，後續會來注意。
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國民黨立委徐巧芯質詢關切印度移工開放是否有中共認知作戰？蔡明彥說，當初開放印度移工議題出來時，曾經有一波媒宣處理。徐巧芯又問，這次是否有來自於中共的認知作戰？蔡明彥表示，有！有！中共的有一些，委員應該知道了，以國安局的技術能量可以去進行相關帳號的原始IP查找，有一些IP只要判斷大概就知道是境外或是來自中共，也可透過爬蟲程式，可以針對內容篩濾，觀察傳播的管道是否有異常障礙，判斷是否為境外資訊。
徐巧芯問2024年簽訂台印MOU，是已經簽署沒公開？即便有人煽風點火，但不能民怨就認為是認知作戰？蔡明彥說，後來確實有簽署MOU，爭議訊息是根據傳散手法、異常帳號IP，這個議題引起關注是因為部分內容誇大引進印度移工可能對於台灣社會治安的影響，包括侵犯女性，分析起來是中共有在操作。
徐巧芯進一步詢問，近期印度移工議題的討論是否有中共認知作戰的痕跡，蔡明彥回應，最近觀察到的境外IP攻擊比較零星，目前還沒有1、2年前龐大的異常帳號操作，也就是沒有大規模作戰痕跡，不如幾年前是有系統的行動，目前沒有看到數量龐大異常操作，後續會來注意。