LOL《英雄聯盟》太平洋職業聯賽 LCP 人事異動！去年世界賽8強的台灣隊伍中信飛牡蠣（CFO）今（13）日宣布，原輔助2274將回到二軍 CFOA 磨練，並由前BYG 選手 Kino 接替，此外，中路韓援 Pout 也登錄一軍，將與 Pungyeon 進行輪替。
太平洋王者垮台 新賽季越打越掙扎
CFO 戰隊 2025年S15世界賽闖進8強，完成台港澳隊伍睽違10年的紀錄，不過今年新賽季留不住中野的 HongQ、Junjia，不續約輔助 Kaiwing，加入中國打野 Shad0w、韓國中路 Pungyeon，自養輔助2274後，在第一賽段例行賽只取得3勝4敗，無緣初陣對抗賽。
第二賽段首戰面對日本戰隊 SHG，CFO 直落二敗北，兩場人頭數34比1，賽後下路 Doggo 更直言隊伍在所有方面都需要解決，第二戰面對實力下游的 DFM ，也只以2:1獲勝；其中中路 Pungyeon 被認為與隊伍溝通極度脫節，而輔助2274則明顯經驗不足，無法有效幫助 Doggo 發揮能力。
陣容再次重組 CFO力求佳績
面對隊伍磨合極度不順的窘境，CFO 選擇找回 Kino 擔任輔助，Kino 曾在S12跟隨 BYG 參與世界賽入圍賽，2023年離隊後開啟電競浪人旅程，曾拿下亞洲盃冠軍，也曾在2024年加入 CFOA ，甚至一度在超商大夜班打工，曾就讀台大的他，因為學歷和賽場表現時常成為焦點，如今再次回歸一級賽區。
中路方面，CFO 將原先二隊的韓援 Pout 拉上一隊，但並沒有將 Pungyeon 降至二隊或解約，預期可能會適時做輪換，看兩位選手狀態，或甚至將 Pout 作為新的主戰中路，後續發展值得期待。
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CFO 戰隊 2025年S15世界賽闖進8強，完成台港澳隊伍睽違10年的紀錄，不過今年新賽季留不住中野的 HongQ、Junjia，不續約輔助 Kaiwing，加入中國打野 Shad0w、韓國中路 Pungyeon，自養輔助2274後，在第一賽段例行賽只取得3勝4敗，無緣初陣對抗賽。
第二賽段首戰面對日本戰隊 SHG，CFO 直落二敗北，兩場人頭數34比1，賽後下路 Doggo 更直言隊伍在所有方面都需要解決，第二戰面對實力下游的 DFM ，也只以2:1獲勝；其中中路 Pungyeon 被認為與隊伍溝通極度脫節，而輔助2274則明顯經驗不足，無法有效幫助 Doggo 發揮能力。
面對隊伍磨合極度不順的窘境，CFO 選擇找回 Kino 擔任輔助，Kino 曾在S12跟隨 BYG 參與世界賽入圍賽，2023年離隊後開啟電競浪人旅程，曾拿下亞洲盃冠軍，也曾在2024年加入 CFOA ，甚至一度在超商大夜班打工，曾就讀台大的他，因為學歷和賽場表現時常成為焦點，如今再次回歸一級賽區。
中路方面，CFO 將原先二隊的韓援 Pout 拉上一隊，但並沒有將 Pungyeon 降至二隊或解約，預期可能會適時做輪換，看兩位選手狀態，或甚至將 Pout 作為新的主戰中路，後續發展值得期待。