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必勝客母親節推出明太子生蠔干貝披薩！巨魷愛心、蛤蜊濃起司火山開吃

▲2026母親節必勝客必勝客「明太子生蠔干貝披薩」搭配「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「巨魷海鮮宴愛心披薩」極限量開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲必勝客聯名吳寶春開吃「荔枝玫瑰巴斯克」冠軍甜點。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客甜點「荔枝玫瑰巴斯克」聯名吳寶春！

必勝客母親節優惠推薦！888元起討媽媽歡心

▲2026達美樂母親節豪華「帝王蟹鮑魚愛心火山」全台限量300份預購；還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠。（圖／達美樂提供）

達美樂：母親節「帝王蟹鮑魚愛心火山」3888元！限量開搶

2026母親節披薩大戰又開打！必勝客攜手漢來海港表示，開吃「明太子生蠔干貝披薩」搭配全台首創「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」，還有討媽媽歡心的「巨魷海鮮宴愛心披薩」；甜點則聯名吳寶春麥方店開吃「荔枝玫瑰巴斯克」，明4月14日起正式開賣，新品菜單價格一次整理。達美樂則有豪華「帝王蟹鮑魚愛心火山」、及「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」寵愛媽媽。慰勞一整年辛勞的媽媽，必勝客攜手五星級漢來飯店集團旗下、全台海鮮百匯首選的「漢來海港」，為母親節研發兩款澎湃海鮮披薩示愛。「明太子生蠔干貝披薩」放滿肥美大生蠔、炙燒干貝及炙烤鳳尾大蝦，並淋上特調明太子醬佐以清脆櫛瓜，鮮味香濃又有爽脆口感。特別推薦搭配全台首創的「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」，沾取巧達、帕瑪森、帕達諾與康門貝爾共4種進口起司的香濃醬汁，有夠誘人。4月14日至5月25日（或售完為止）。過去常以愛心披薩收服媽媽的必勝客，今年再度打造極限量款「巨魷海鮮宴愛心披薩」，撲滿嚴選鮑魚、大蝦及干貝，在豪邁躺上一整隻口感Q彈的大魷魚。提醒鐵粉，、單點1049元（實際供應狀況以各店為主，數量稀少、售完為止），要搶要快。而甜點部分，必勝客則與「吳寶春麥方店」聯名打造「荔枝玫瑰巴斯克」，特別加入選用台灣在地黑葉荔枝果肉製作的冠軍配方玫瑰荔枝餡，還吃得到特殊工法萃取出的玫瑰花香氣，在濃郁乳酪中迸發清爽花果甜。「荔枝玫瑰巴斯克」同步於4月14日起限時限量開賣，8吋蛋糕全台限量6千顆，限時加購價699元（原價999元）；4月30日前購買指定套餐再加碼贈送「荔枝玫瑰巴斯克」小顆（原價199元，全台限量一萬顆，售完為止）。必勝客推薦，2026母親節限定大餐優惠：◾️明太子生蠔干貝大披薩＋芝心腸6個＋原萃1.25L。◾️明太子生蠔干貝大披薩＋外帶大披薩／外送小披薩＋芝心腸6個＋大份薯金幣＋原萃1.25L。以上兩款指定套餐，4月30日前取餐早鳥，皆可再享吳寶春「荔枝玫瑰巴斯克」小顆免費送。，標榜吃得到帝王蟹腿肉結合火山起司醬、搭配12顆鮑魚，主打滿滿奢華海味寵愛媽媽。達美樂還特別獨家訂製專屬母親節披薩盒，融合康乃馨、帝王蟹與鮑魚等元素設計，同樣貼心附贈專屬披薩刀。達美樂「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」每組售價3888元，即日起開放預購（售完為止）。