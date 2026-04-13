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為強化第一線緊急救護能量、守護市民生命安全，國際獅子會300C2區臺中市亞倫獅子會在會長陳裕承號召下，結合28位企業家及地方善心人士，共同捐贈一台高階「可攜式心臟電擊生理監視器」予消防局溪湳分隊，盼提升到院前緊急救護品質。捐贈儀式於115年4月11日上午10時，在消防局溪湳分隊舉行，由消防局詹仁傑大隊長代表受贈，並回贈感謝狀，感謝獅子會長期投入公益、回饋社會的善行義舉。現場氣氛溫馨隆重，展現民間與公部門攜手守護市民安全的合作力量。消防局表示，此次受贈的可攜式心臟電擊生理監視器，具備即時監測生命徵象及緊急電擊功能，可於關鍵時刻提供即時處置，有效提升第一線救護人員應對突發心血管事件的能力，對搶救黃金時間具有重要助益。亞倫獅子會指出，期盼透過此次拋磚引玉，帶動更多社會資源投入公共安全領域，讓城市的救護網絡更加完善。消防局也強調，民間善心力量是支撐救護體系的重要後盾，未來將持續精進救護品質，守護市民生命安全。