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男星朱宇謀近來遭前女友林倪安控訴私生活淫亂、施暴等惡行，沉寂多日後，朱宇謀今（13）在社群平台發布6分鐘澄清影片，其中提到林倪安在4月8日的記者會中，爆料他向其他女性友人索取母乳的私訊對話，讓他深感震驚，強調這並非事實，朱宇謀反控林倪安扭曲原意，製造假證據，「直接把我塑造成物化女性，騷擾女性的形象」。而朱宇謀的聲明影片下方，全是力挺他的留言。朱宇謀今發布長達6分鐘的聲明影片，其中提到林倪安曾在記者會上秀出他和另一名女性友人的對話截圖，內容是他想喝喝看母奶的味道，問對方是否還有母奶，朱宇謀說，「針對這項指控，我必須非常嚴肅的說，這不是事實，這不只是我本人感到震驚，連對話中的女性當事人看到之後，對於自己被冒充，並且當成記者會匿名爆料的來源，同樣感到憤怒與錯愕。」朱宇謀坦言，這原本只是好友之間私下開玩笑的內容，卻在沒有經過當事人同意的狀況下被爆料，他認為這是惡意扭曲，目的是將他塑造成物化女性、騷擾女性的形象，害他受到大量的網路霸凌、名譽連帶受損，「針對這部分，我已經向林倪安小姐提出司法訴訟。」而在此之前，朱宇謀的確遭到網路上許多惡意攻擊與謾罵，但他的聲明影片下方留言區，一面倒都是力挺他的聲音。對此，林倪安律師回應：「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」