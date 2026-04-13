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友達光電（2409）今（13）日召開重大訊息記者會，宣布董事會通過能源事業組織與投資架構重整案，將整合集團內外能源資源，透過事業公司化方式，由更專業的平台承接營運，以提升整體效率與市場競爭力。友達說明，本次決議重點包括三大方向：一、擬將能源事業分割至由友達100%持股的達耀能源科技股份有限公司，分割基準日暫訂為2026年8月1日。二、分割完成後，計畫將達耀能源及相關轉投資事業股權出售給星耀能源投資控股股份有限公司，涵蓋達耀能源、友達電力、正耀、豐耀、AEUS（AUO Green Energy America Corp.）及兆豐太陽能等標的。其中，達耀能源處分金額約為新台幣7.8億元，其餘標的合計不低於新台幣8,000萬元。三、旗下星河能源亦規劃出售森勁電力與永勁電力股權予星耀二號能源股份有限公司，交易金額約新台幣10.34億元。友達指出，集團長期布局能源領域，涵蓋太陽能電廠投資、能源管理與相關服務。隨著能源轉型進入規模化與資本化階段，此次透過公司化調整，讓能源事業以獨立架構運作，更聚焦營運績效與成長動能，並提升垂直整合效益。此外，調整後的能源事業將具備更高資本運作彈性，未來將以擴大規模與提升綜效為核心策略，持續深化布局，搶攻綠電與淨零轉型商機，朝能源產業領導地位邁進。友達強調，達耀能源將承接原能源事業的所有業務與契約關係，既有客戶服務、供應鏈安排與合作權益均維持不變，包含海外專案也將確保無縫銜接、穩定運作。在「綠色科技驅動永續」的發展方向下，友達累積的技術與整合能力，將在新架構中持續發揮。未來將透過與星耀投控體系的合作，強化綠色能源解決方案，並攜手夥伴推進能源事業長期發展，擴大整體永續價值。