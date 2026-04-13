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▲朱宇謀今稍早拍影片，聲稱自己沒有酒駕、施暴及侵犯女歌手。（圖／翻攝自朱宇謀IG）

▲林倪安（如圖）與朱宇謀私下爭執激烈。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星林倪安本月8日公開指控藝人朱宇謀施暴、約砲甚至性侵未遂，今（13）日稍早男方自拍影片回擊，否認與對方是情侶之外，酒駕、索取母乳及施暴都屬不實，將正式提告林倪安。沒多久，《NOWNEWS今日新聞》再接獲林倪安經紀人公開雙方吵架錄音檔，聽見朱宇謀對著林倪安大吼：「我不想上新聞啊，所以我低調！」林倪安啜泣不止，朱宇謀再激動反駁：「我沒有要壓妳，我只是告訴妳，不要再去張揚我們感情的事情。」爭執場面火爆。朱宇謀今稍早拍片開戰林倪安，一一駁斥對方控訴，澄清自己沒有酒駕、施暴及侵犯女歌手，引發外界譁然，然而，林倪安隨即透過經紀人再反擊，透露朱宇謀喝酒醉不省人事，連車子停在哪都忘記了，自己還主動接對方回家，林倪安更公開2人吵架錄音檔，直聽見朱宇謀暴怒模樣。錄音檔中，朱宇謀喊出：「我們兩個一起的事，好多人都知道了，妳都以妳自己出發點為著想！我不喜歡有爭議，因為妳很有爭議！」林倪安哭回：「你也很有爭議啊，我聽過你太多事情了！」朱宇謀不屑一顧：「我哪有爭議，妳聽過就聽過啊，我有上新聞嗎？我不想上新聞啊，所以我低調過生活啊！」林倪安一邊啜泣一邊求問：「如果你真的喜歡過我，你會拿我上新聞這件事來壓我嗎？」朱宇謀再大吼：「我沒有要壓妳，我只是告訴妳，不要再去張揚我們感情的事情！」場面火爆，聽得出私下爭執猛烈。針對朱宇謀反咬，林倪安所托付律師回應《NOWNEWS今日新聞》：「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。倪安所述均有證據，且也有相關證據可以證明朱先生發文的內容所言不實。希望朱先生自重。」其友人也嗆聲朱宇謀，「所有證據、監控畫面歷歷在目，你還要繼續說謊？」